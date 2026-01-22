Sieg für Schonach: Junge Langläufer stehen auf dem Podest

1 Die Dom-Clemente-Schüler aus Schonach freuen sich über ihren Sieg beim Kreisfinale von Jugend trainiert für Olympia. Foto: Dom-Clemente-Schule Beim Kreisfinale von Jugend trainiert für Olympia zeigten sich die Schonacher Dom-Clemente-Schüler in Topform.







Auch in diesem Jahr konnte das Kreisfinale von Jugend trainiert für Olympia (JtfO) im Skilanglauf wieder im Wittenbachstadion ausgetragen werden. Bei tollen Bedingungen zeigten die kleinen Sportler ihr Können in einem abwechslungsreichen Parcours. So musste ein kleiner Hügel überwunden werden, bevor es im Slalom rasant den Berg hinabging. Nach einem weiteren Anstieg wurde eine Acht durchlaufen, dann ging es Richtung Zielgerade.