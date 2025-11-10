Sieg der TSG Balingen: Elvin Kovac, Halim Eroglu und Marko Pilic als Protagonisten gegen Schott Mainz

Das 4:1 gegen Schott Mainz sorgt für eine deutliche Besserung der Tabelle. Dabei steht überraschend Elvin Kovac im Tor und überzeugt. Auch Pilic und Eroglu verdienen sich Bestnoten.
Die Startaufstellung der TSG Balingen in den vergangenen Wochen vorauszusagen, ist eine schwierige Aufgabe: Immer wieder standen Spieler – von außen wahrgenommen – überraschend in der Startelf. Gegen die Stuttgarter Kickers startete beispielsweise Jonas Brändle nach sechs Partien ohne Spielzeit, gegen Hessen Kassel kam Tim Hannak ohne vorherige Einsatzminute zu seiner Startelfpremiere. In Bahlingen startete Marko Pilic nach zuvor sechs Einwechslungen in Folge. Die genannten Akteure wurden dann auch allesamt zur Pause wieder ausgewechselt.