Holzhausen biegt in Unterzahl Rückstand gegen Heiningen in 2:1-Sieg um

1 Emanuele Ingrao (links) und Pascal Reinhardt waren am Ende die strahlenden Sieger und hochzufrieden mit ihrem FC Holzhausen. Foto: Wagner

Einen ganz wichtigen "Dreier" sicherte sich der FC Holzhausen gegen das abstiegsgefährdete Heiningen.















FC Holzhausen – 1. FC Heiningen 2:1 (0:0). Dabei machte sich das Team von Pascal Reinhardt und Emanuele Ingrao das Leben über weite Strecken der Partie selbst schwer, um dann dank einer Willensleistung das Spiel mit 10 Mann in der Endphase noch zu drehen.

Chancen im Minutentakt

Von Beginn an drückte die Heimelf aufs Tempo und schon nach fünf Minuten kam Fabio Pfeifhofer nach schönem Diagonalball von Kapitän Michel zur ersten Gelegenheit, verdribbelte sich aber. Weiter ging es mit Tormöglichkeiten der Gastgeber fast im Minutentakt. So prüfte Janik Michel Gästekeeper Marius Funk. Auch in der Folgezeit schien die Führung des FCH aufgrund des Einbahnstraßenfußballs nur eine Frage der Zeit. So wurde erneut Janik Michel schön freigespielt, der Torjäger schloss jedoch zu genau ab und die Kugel ging vom Innenpfosten wieder zurück ins Feld. Danach verpasste Michel es aus fünf Metern einen schönen Brendle Pass im Kasten unter zu bringen. Max Brendle war es auch, der Kevin Müller im Strafraum bediente, doch der schnelle Stürmer vergab auch diese Möglichkeit. Mit einem für die Gäste überglücklichem 0:0 ging es in die Pause.

Abseitstreffer

Der zweite Abschnitt begann mit einem Abseitstreffer von Fabio Pfeifhoher. Die Elf von Trainer Dennis Egger war aber nun etwas besser in der Partie, auch weil sie nach der Pause mit Routinier und Ex Profi Benjamin Kern und Ben Schaal zwei neue Leute gebracht hatten. Dass man aber den eingewechselten Schaal fast über das gesamte Spielfeld ungestört gewähren ließ, dieser Thomas Arngold bediente, so dass er das überraschende 0:1 besorgen konnte, kam wie aus heiterem Himmel.

Verunsicherung nach 0:1

Dem Holzhauser Team war nun die Verunsicherung richtig anzumerken, denn ungenaue Zuspiele sowie Fehlpässe gab es nun zuhauf. Ausnahme ein Pfeifhofer Solo, der Abschluss ging aber knapp vorbei. Als dann der sonst so zuverlässige Keeper Kevin Fritz nach knapp einer Stunde den Ball unbedrängt zum Gegner spielte, musste Andrej Schlecht mit einem Foul Schlimmeres verhindern, der rote Karton war die Folge.

Weiteres Abseitstor

Komischerweise fanden aber die Gastgeber in Unterzahl wieder besser ins Spiel. Ein weiteres Abseitstor von Janik Michel war zunächst das Resultat. Als jedoch eine gute Viertelstunde vor Schluss ein Verzweiflungsball hoch in den Heininger Strafraum flog, verlor dessen Abwehr den Überblick und Janik Michel hielt den Kopf zum 1:1 hin. Groß war der Jubel als unmittelbar danach Fabio Pfeifhofer sogar den vermeintlichen Führungstreffer erzielte, doch Schiri Roman Reck pfiff den Treffer dieses mal wohl zu Unrecht wegen Abseits zurück.

Starke Schlussphase

Wütende Angriffe der Platzherren waren die Folge, ehe eine Koproduktion der eingewechselten Marc Wissmann und Julian Oberle die Entscheidung brachte. Oberle spielte einen feinen Schnittstellenpass auf Wissmann, der den Ball herrlich ins lange Eck "lopte". Es galt aber noch eine Nachspielzeit von vier Minuten zu überstehen, ehe in einer turbulenten Schlussphase der Zittersieg in trockenen Tüchern war.

Kritische Worte

Pascal Reinhardt (FC Holzhausen): "Wir haben ein Spiel in Unterzahl entschieden, das sagt alles. Die Jungs waren auch da spielbestimmend und haben sich das Erfolgserlebnis richtig verdient! Dabei waren die Einwechselspieler mit ihrer erfrischenden Leistung die Matchwinner."

Emanuele Ingrao (FC Holzhausen): "Es war ein Sieg der Moral, vor allem imponierte mir die kämpferische Einstellung nachdem meiner Meinung nach ungerechtfertigten Platzverweis. Mir missfielen dabei die Machtspielchen des Assistenten, der den Schiri überstimmte. In der ersten Hälfte ließen wir aber auch zu viele Chancen liegen."

Dennis Egger (1. FC Heiningen): "Die erste Hälfte saßen wir gedanklich noch im Bus, da haben wir Glück gehabt. in der zweiten Halbzeit wurde es besser, so dass ein Punkt durchaus drin war. Das Verhalten der Holzhauser Trainerbank fand ich nicht ok."

FC Holzhausen: Kevin Fritz, Luca Pantel (67. Marc Wissmann), Marius Oberle, Kevin Müller (67. Marius Helmke), Janik Michel (90+2 Domenico Mosca), Fabio Pfeifhofer, Max Brendle, Marcel Sieber, Oliver Grathwol (79. Julian Oberle), Andrej Schlecht, Nils Schuon,

1. FC Heiningen: Marius Funk, Florijan Ahmeti, Thomas Arngold (70. Justin Hrabar), Yücel Uluköylü (82. Patrick Liebl), Dogukan Dogan, Lennart Ruther, Tobias Rössler, Mike Tausch, Lars Grünenwald, Tobias Kubizsch (46.Ben Schaal), Samuel Silva (46. Benjamin Kern)

Schiedsrichter: Roman Reck

Assistentem: David Modro, Eren Sahin Güleren

Zuschauer: 200

Tore: 0:1 (51.) Th. Arngold, 1:1 (77.) J. Michel, 2:1 (87.) M. Wissmann

Besondere Vorkommnisse: Rote Karte (59.) Andrej Schlecht.