Es war schon im vergangenen Jahr etwas Besonderes: Das Oberndorfer Eigengewächs Ruben Müller läuft beim U19-Turnier auf. In diesem Jahr gab es dann die Steigerung.

Traum wird wahr

Müller und seine Kollegen vom SC Freiburg gewinnen den Titel, der 18-Jährige darf sogar den Siegerpokal in die Höhe strecken. Nach Abpfiff erklärte Müller gegenüber unserer Redaktion: „Das ist ein Kindheitstraum der für mich in Erfüllung geht. Ich habe hier früher immer zugeschaut und mir das Ziel gesetzt, mal mitzuspielen. Das Turnier nun zu gewinnen ist unglaublich.“

Müller bekam von Coach Bernhard Weis über die drei Tage hinweg viel Spielzeit. Das Turnier startete sehr gut mit seiner frühen Vorlage gegen Rom, im Halbfinale spielte er durch und im Finale wurde er kurz nach dem Führungstreffer eingewechselt. „Besser hätte es nicht laufen können. Wir haben auch als Team super gespielt und gekämpft“, so Müller. Beinahe wäre ihm auch im Endspiel noch ein Assist gelungen, bei seinem Querpass fehlte in der Mitte aber ein halber Schritt.

Vater ist stolz

Auch sein Vater, Frank „Falke“ Müller war sichtlich glücklich. „Da kann man schon stolz sein. Es war eine tolle Mannschaftsleistung von A bis Z. Die Jungs haben füreinander gekämpft. Ein Tor wäre natürlich noch das I-Tüpfelchen gewesen, aber es hat alles super gepasst und war ein tolles Turnier.“

Lobende Worte gab es auch von Seiten der Organisatoren. Oliver Hauer meinte: „Es freut uns ungemein für Ruben. Ich bin sehr gespannt auf seinen weiteren Weg. Er ist sehr ehrgeizig, wir wünschen ihm alles Gute.“ Hauer lobte das sportliche Niveau des Turniers. Dies hätten auch die teilnehmenden Trainer bestätigt.

Hauer sieht würdigen Sieger

Das gerade am Sonntag sehr ungemütliche Wetter sorgte dafür, dass die Resonanz am Finaltag nicht optimal war. Hauer sagte aber auch: „Am Samstag war es sehr gut, am Freitag war es auch in Ordnung. Das Finale mit zwei ’lokalen’ Vertretern war für die Zuschauer natürlich trotzdem super. Beide Teams haben ein klasse Turnier gespielt und ich denke, dass der SC Freiburg ein absolut würdiger Sieger ist.“