1 FC Holzhausen-Torhüter Henning Schwenk leitete durch einen passgenauen Abwurf den Angriff zum 1:1 ein. Foto: Wagner

Wieder zurück in der Erfolgsspur ist der FC Holzhausen. Am Bodensee siegte man auf Kunstrasen gegen Schlusslicht VfB Friedrichshafen hochverdient mit 2:4. Die Gäste bewiesen Moral, da sie gleich zweimal einen Rückstand egalisierte.















VfB Friedrichshafen - FC Holzhausen 2:4 (1:1) - Die Jungs des FC Holzhausen beherzigten sofort die Vorgaben ihres Trainerduos Reinhardt/Ingrao und zündeten die ersten Minuten gleich ein Feuerwerk. Man hatte die Taktik ein bisschen verändert und agierte aus einem kompakten Mittelfeld heraus mit Janik Michel und Pascal Schoch in der Spitze. Mit ein wenig mehr Spielglück hätten diese beiden in den ersten fünf Minuten ihre Farben schon uneinholbar in Führung schießen können.

Es sollte aber anders kommen. Als Friedrichshafens bester Akteur, Sebir Elezi, auf links an den Ball kam, setzte dieser das Kunstleder per Dropkick aus gut 15 Metern zur überraschenden Führung der Heimelf ins Netz. Die Gäste zeigten sich aber nicht geschockt, sondern hielten ihr taktisches Konzept und ihre Dominanz aufrecht. Noch vor dem Wechsel fiel dann auch der längst verdiente Ausgleich. Eine Musterkombination, die von einem genauen Abwurf von Henning Schwenk ausging, lief über Kevin Müller, Pascal Schoch und Michel, der wieder auf Müller auflegte, der zum 1:1 abschloss. "Fast wie aus dem Lehrbuch", schwärmten die Trainer nach dem Spiel.

In den zweiten 45 Minuten dasselbe Bild: überlegene Gäste und ein VfB Friedrichshafen, der mit Nadelstichen gefährlich blieb. Nach knapp einer Stunde verhinderte Marcel Sieber zunächst mit einem Foul Schlimmeres. In der Folge des Freistoßes gelang aber Dominik Blaser per Kopf die erneute Führung. Der FC schüttelte sich kurz und schon drei Minuten später war nach einer leicht veränderten Eckballvariante Pascal Schoch zur Stelle und leitete die Wende ein. Vier Minuten später war es wieder Schoch und erzielte die Führung, nachdem ein Versuch von Michel noch abgewehrt worden war.

Als wenig später Kevin Müller eine Vorarbeit von Pascal Schoch wieder nach einer schönen Kombination über Janik Michel zum 4:2 einschoss, war die Partie entschieden. Die Gastgeber gaben am Ende der Partie noch einmal fünf, sechs Minuten Gas, doch war dies zu wenig, einen starken FC Holzhausn noch in Gefahr zu bringen.

Trainerstimmen:

Emanuele Ingrao (FC Holzhausen): "Es war ein sehr gutes Spiel unserer Elf, die Einstellung war ganz anders als gegen Heimerdingen. Die Spieler haben registriert, dass man in der Verbandsliga kein Prozent weniger bringen kann und am Ende die Mannschaftsleistung entscheidet."

Pascal Reinhardt (FC Holzhausen): "Wir haben beim Warmmachen auf dem relativ großen Kunstrasen schon bemerkt, dass der Ball gut läuft. Wir hatten die Taktik etwas umgestellt, weil die Mannschaften nun meistens etwas tiefer gegen uns stehen, das hat sich ausgezahlt."

FC Holzhausen:

Henning Schwenk, Marius Oberle, Kevin Müller (84. Enrico Huss), Domenico Mosca (81. Julian Oberle) Janik Michel, Pascal Schoch (84. Laurin Huss), Fabio Pfeifhofer, Marcel Sieber, Oliver Grathwol, Andrej Schlecht, Nils Schuon (74. Simon Bok),

Schiedsrichter: Marin Traub

Assistenten: Alessandro Winter, Marc Falk

Zuschauer: 100

Tore:

1:0 S. Elezi (13.), 1:1 K. Müller (41.), 2:1 D. Blaser (61.), 2:2, 2:3 P. Schoch 64./68.), 2:4 K. Müller (77.).