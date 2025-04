Der Bittelbronner Elmar Hinger hatte die Idee Atemberaubende Motive zu Ostern mit Lasertechnik

An Ostern feiern die Christen nicht nur die Auferstehung Jesu nach seinem Tod am Kreuz. Sie verschenken nach alter Tradition auch viele bunt gefärbte Eier. Für besonders hübsche Exemplare sorgt der Bittelbronner Elmar Hinger in seiner Firma BUWA in Empfingen.