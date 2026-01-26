Siedle-Haus Furtwangen: Die erste Ausstellung wird schon geplant

Im Furtwanger Siedle-Haus hat sich in den vergangenen Monaten viel getan. Was, das verrät die Kunststiftung Horst und Gabriele Siedle auf unsere Fragen.

Während im Inneren des Furtwanger Siedle-Hauses, das Kulturraum, Galerie und Begegnungsstätte werden soll, die Arbeiten voranschreiten, wächst bei den Bürgern und Kunstinteressierten in der Region die Neugier. Zeit, mal wieder hinter die Kulissen zu schauen. Die Kunststiftung Horst und Gabriele Siedle beantwortete unsere Fragen zum aktuellen Stand des Mega-Projektes.

Was ist der neueste Stand der Planungen?

Nachdem das äußere Erscheinungsbild der Architektur bereits seit Längerem für alle sichtbar ist, nähern wir uns auch beim Innenausbau dem Abschluss der Arbeiten. In den vergangenen Monaten sind viele entscheidende Schritte passiert. Unter anderem wurden die 13 Meter hohe Spiegelwand und die Besuchertheke aus recycelten Kunststoffabfällen der Siedle-Produktion fertiggestellt. Auch die Ausgestaltung des Untergeschosses mit Garderobe und den Besucherspinden ist mittlerweile abgeschlossen, ebenso wie der Ausbau des Team-Büros.

Gab es in den vergangenen Monaten Veränderungen?

Neben den beschriebenen Fortschritten beim Innenausbau gab es in den vergangenen Monaten auch um das Siedle Haus herum einige Veränderungen. Die Freianlagen nach den Plänen des Berliner Landschaftsarchitekturbüros „atelier le balto“ sind fertig. Darunter auch der Vorplatz, der mit seinen polygonalen Platten als eigene künstlerische Intervention gelten kann. Ebenso wurden zahlreiche Pflanzen rund um das Siedle Haus gesetzt, so dass es mit der Zeit immer grüner auf unserem Gelände wird. Das Ganze ist Teil einer größeren Planung, die wir als „Siedle-Campus“ bezeichnen, und steht im Zusammenhang mit der städtebaulichen Maßnahme des Uferwegs.

Im Oktober vergangenen Jahres erhielt die Stadt den Förderbescheid über einen Landeszuschuss in Höhe von 575 800 Euro – Geld, das in die Renaturierung der Hinteren Breg fließt. Auf einer Länge von etwa 280 Metern zwischen Schwimmbad und dem Siedle Haus soll diese wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden. Damit ist auch der Bau eines Uferwegs verbunden, der vom Museum bis zum Bregtalbad führt und ebenfalls nach Plänen von „atelier le balto“ gestaltet wird. So soll ein zugänglicher, attraktiver Aufenthaltsort für alle geschaffen werden. Ein Projekt, das die Stiftung in enger Zusammenarbeit mit der Stadt realisiert.

Was sind die unterschiedlichen Gründe der großen Zeitverzögerung?

Für alle Bauherren gab es in den vergangenen Jahren große Herausforderungen. Schon kurz nach Beginn der Bauarbeiten zum Siedle Haus begann die Pandemie – mit den bekannten Problemen wie Materialknappheit, Lieferengpässen und dem Ausfall von handwerklichem Personal. Es folgte der Angriffskrieg auf die Ukraine und die daraus resultierende Energiekrise. Das alles hatte natürlich auch Auswirkungen auf unser Bauvorhaben, die wir jedoch durch das hohe Engagement aller Beteiligten gut auffangen konnten.

Hinzu kamen Herausforderungen in der Umsetzung der anspruchsvollen Architektur selbst. Die entsprechenden Verfahren mussten teils erst entwickelt und erprobt werden – dies betraf insbesondere die Umsetzung des komplexen Betonabgusses, der sich im Inneren der Architektur befindet. Der Anspruch an die Qualität und Entwurfstreue der Umsetzung hatte für uns jedoch immer Priorität. Um optimale Bedingungen für die Präsentation der Kunstwerke zu gewährleisten, werden in einem weiteren Schritt die klimatischen Verhältnisse im Innenraum getestet. Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen dabei über einen längeren Zeitraum stabil bleiben, um die empfindlichen Exponate sicher und fachgerecht ausstellen zu können.

Für das kommende Frühjahr wurden seitens der Stadt Straßenarbeiten rund um das Siedle Haus angekündigt. Das Haus wird in dieser Zeit nicht ohne Weiteres zugänglich sein, was sich ebenfalls auf unseren Zeitplan auswirkt. Wir sind dennoch optimistisch, dass die Eröffnung noch in diesem Jahr stattfinden kann.

Was soll das Highlight des Gebäudes werden?

Das Siedle Haus ist einschließlich seiner Freianlagen in Gesamtkonzeption und städtebaulicher Funktion architektonisch einzigartig. Ein besonderes Highlight ist jedoch der Betonabguss im Inneren des Gebäudes, der erst nach der Eröffnung für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird. Als „Haus im Haus“ bildet er den Schauraum und damit das Herzstück des Siedle Hauses. Dort werden nach und nach wechselnde Ausstellungen mit Kunstwerken aus der Sammlung von Horst und Gabriele Siedle gezeigt. Beim Abguss handelt es sich um eine detailgetreue Replik des baufälligen Wohnhauses, das sich zuvor am Standort des Siedle Hauses befand. Es entstammte dem ehemaligen Besitz der Familie Siedle und war baugleich mit der Siedle Villa, dem heutigen Sitz der Geschäftsführung der Siedle Gruppe. Von seiner Fassade wurde ein detailgetreues digitales Modell geschaffen, das als Grundlage für die Anfertigung der Matrizen für den Abguss diente. Die Außenfassade des Originalgebäudes erscheint in invertierter Form und bildet nun die Innenwand des Ausstellungsraums. Die Detailtiefe des Abgusses und die Raumwirkung sind beeindruckend – wir freuen uns sehr, diesen außergewöhnlichen Teil der Architektur bald der breiten Öffentlichkeit zeigen zu können.

Kann der Kostenrahmen eingehalten werden, wie war der ursprünglich, wie ist er jetzt?

Träger des Baus ist die Horst-und-Gabriele-Siedle-Kunststiftung. Dahinter stehen Gabriele Siedle und ihr verstorbener Mann Horst Siedle als Privatpersonen. Wir bitten um Verständnis, dass wir zum genauen Kostenrahmen keine Angaben machen. So viel können wir aber verraten: Es ist uns erfreulicherweise gelungen, trotz der bisweilen herausfordernden Umstände im Budget zu bleiben.

Auf wann etwa ist nun die Eröffnung terminiert?

Wir hoffen, das Siedle Haus noch in diesem Jahr eröffnen zu können. Es ist bereits eine initiale Ausstellung in Planung, für die wir einen international renommierten, externen Kurator engagieren konnten. In der Folge soll das kulturelle Programm im Siedle Haus nach und nach ausgeweitet werden. Wir planen mit wechselnden Ausstellungen sowie begleitenden Führungen, Gesprächsformaten und Veranstaltungen, die den Dialog über Kunst, Kultur, Architektur und Gesellschaft fördern. Mehr dazu werden wir zu gegebenem Zeitpunkt bekannt geben.