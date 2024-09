Siebter Klosterlauf in Schuttern: 500 Laufbegeisterte gehen an den Start

500 Laufbegeisterte gehen an den Start

Siebter Klosterlauf in Schuttern

1 Zahlreiche Laufbegeisterte haben sich auf die Strecke rund um das Schutterner Kloster begeben. Foto: Bohnert-Seidel

Der siebte Klosterlauf machte Schuttern am Sonntag wieder zum Zentrum des Laufsports. Bestzeit lief der 50-jährige Samir Baala aus Frankreich mit 33:52 Minuten. Bei optimalem Wetter herrschte entlang der Strecke gute Stimmung.









Zu den Publikumslieblingen beim Klosterlauf zählten nicht nur die Schüler mit ihrem Staffellauf. Auch zollte die Fangemeinde entlang der Strecke größten Respekt gegenüber der Staffelgruppe der Friesenheimer Feuerwehr mit Beate Killius, Etienne Kerstin, Fabian Steppacher und Ralf Wangler. Letzterer hat bis zum Sonntagmorgen um 11.25 Uhr noch nichts von seinem Laufglück gewusst. Ausgefallen war aufgrund einer Erkältung Manuel Müller. Aber Steppacher brachte es auf den Punkt: „Wir von der Feuerwehr müssen immer topfit sein.“ Die Feuerwehr lief in voller Montur mit einem Zusatzgepäck von 20 Kilo. Am Ende der Zehn-Kilometer-Strecke, die sich die vier Feuerwehrangehörigen teilten, waren sie einfach nur froh, wohlbehalten am Ziel zu sein. Ein Wiedersehen dürfte im Jahr 2025 schon gebucht sein.