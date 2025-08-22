Siebte Ausgabe: Das sind die Pläne für den Ettenheimer Altstadt-Antikmarkt

Rund 45 Stände werden um den Stock in der Rohan-, Friedrich- und Ettikostraße am 13. September bei dem Event vertreten sein.

Der Markt läuft als Zusammenarbeit der Agentur für Innovatives Stadtmarketing „Meyer & Koch“, dem Gewerbeverein Unternehmen Ettenheim und der Stadt. Der Altstadt-Antikmarkt ist allerdings nicht mit einem Flohmarkt zu verwechseln. Denn ausschließlich hochwertige Antiquitäten aus den vergangenen Jahrhunderten, anspruchsvoller Trödel und edle Kuriositäten aus Biedermeier, Jugendstil und Art Deco und aus den 50er- und 60er-Jahren und weiteren Epochen können Besucher auf einem Rundgang durch die historische Altstadt von 11 bis 18 Uhr entdecken.

Das Besondere am Antikmarkt ist unter anderem die Marktordnung, die festlegt, dass ausschließlich Waren angeboten werden, die aus der Zeit vor 1975 stammen. Das erklärte Wolfgang Koch von „Meyer & Koch“ beim Pressegespräch. „Unsere Händler wissen das und halten sich daran“. Flohmarkt- Ramsch wird also nicht zum Verkauf zugelassen.

Hinter jedem Artikel steht eine Geschichte

Das Konzept fanden die Besucher in den vergangenen Jahren gut. Und auch die Händler zeigten sich im Nachgang zufrieden mit den vielen, kaufwilligen Besuchern, die für gute Umsätze sorgten. Auch der Flair in der Innenstadt überzeugte sie. „Wir haben Händler, die seit der ersten Veranstaltung jedes Jahr wieder kommen“, betonte Koch.

Viel Schönes und Antikes können die Besucher beim Rundgang entdecken: trendiger Schmuck aus den 20er-Jahren, religiöse Figuren, Puppen, Blechschilder, altes Werkzeug aber auch antiquarische Bücher oder Antikmöbel und vieles mehr.

Ein besonderes Flair bringen zum einen die Händler an ihren schön dekorierten Ständen mit – aber auch die unverwechselbare Atmosphäre im historischen Ettenheimer Stadtkern trage zum Erfolg bei, ist sich Koch sicher. Das sei auch ein wichtiges Element des Ettenheimer Stadtmarketings. Erst durch einen Besuch auf dem Antikmarkt seien Menschen auf die Barockstadt Ettenheim aufmerksam gemacht worden, bestätigte Norbert Schneider von Unternehmen Ettenheim.

Da hinter jedem der verkauften Artikel auch eine Geschichte stehe, entstehen auf dem Markt gute Gespräche, wie Koch beobachtet habe. Auch deshalb werde der Antikmarkt in Ettenheim zum Marktplatz der Kommunikation. Das Sammlerpublikum wird im Stadtkern zudem bestens bewirtet.

„Wir sind dankbar, dass wir im Dreierbund mitmachen können“, erklärte Heike Schillinger von der Stadt Ettenheim im Pressegespräch. Die Stadt unterstützt das Format mit Werbung auch im Elsass.

So hat einst alles begonnen

Die Altstadt-Antikmärkte von „Meyer und Koch“ sind nur eine von zahlreichen Veranstaltungen aus der Ideenschmiede der Agentur. Sie werden mit großem Erfolg in historischen Städten veranstaltet. Das Marktformat wurde erstmals im Jahr 2013 in Endingen am Kaiserstuhl umgesetzt, entwickelt wurde es als Stadtmarketing-Instrument für historische Städte. Die Märkte ziehen besondere Gäste an, die aus einem Radius von 150 Kilometer anreisen und vor Ort auch gerne Handel und Gastronomie entdecken.