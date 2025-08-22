Siebte Ausgabe: Das sind die Pläne für den Ettenheimer Altstadt-Antikmarkt

Rund 45 Stände werden um den Stock in der Rohan-, Friedrich- und Ettikostraße am 13. September bei dem Event vertreten sein.
Der Markt läuft als Zusammenarbeit der Agentur für Innovatives Stadtmarketing „Meyer & Koch“, dem Gewerbeverein Unternehmen Ettenheim und der Stadt. Der Altstadt-Antikmarkt ist allerdings nicht mit einem Flohmarkt zu verwechseln. Denn ausschließlich hochwertige Antiquitäten aus den vergangenen Jahrhunderten, anspruchsvoller Trödel und edle Kuriositäten aus Biedermeier, Jugendstil und Art Deco und aus den 50er- und 60er-Jahren und weiteren Epochen können Besucher auf einem Rundgang durch die historische Altstadt von 11 bis 18 Uhr entdecken.