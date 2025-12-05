Siebenthäler Therme fordert Opfer: Bad Herrenalb soll trotzdem im Advent leuchten

Bei der Haushaltsberatung wurde die Streichliste der Stadtverwaltung begutachtet. Dass die Weihnachtsbeleuchtung wegfallen soll, missfällt unserem Leser K.H. Hartmann aus Bad Herrenalb.

Ja, es wurde uns ja immer wieder vorgebetet, die Erneuerung der Therme erfordert Opfer – aber die Mehrheit der Bürger wollte das trotzdem. Wir fragen uns, ob das auch der Fall gewesen wäre, wenn man den Menschen, vor der Entscheidung zur Erweiterung, erläutert hätte, dass es dann nicht mal mehr für die Weihnachtsbeleuchtung reicht.

Aber immerhin dürfen wir und unsere Gäste uns an den grellbunten Strahlern beim „Albleuchten“ im Kurpark erfreuen. Vielleicht wie im Vorjahr ja an manchen Stellen auch tagsüber. (Könnte man da vielleicht ein gewisses Einsparpotenzial erschließen? Es geht ja schließlich um jeden Cent!)

Unsere Empfehlung für Sie Sanierung in Bad Herrenalb Großes Interesse an der Baustelle der Siebentäler Therme Das Interesse an der Siebentäler Therme ist nach wie vor sehr groß. Auch von außerhalb kamen die Gäste, um sich bei den Baustellenführungen über die Sanierung zu informieren.

Wir finden es auf jeden Fall sehr traurig, dass unser Städtchen im Advent weitgehend schmucklos bleibt. Deshalb schlagen wir vor, die Weihnachtsbeleuchtung künftig durch Spenden zu finanzieren. Wir sind sicher, Geschäfte und Bürger werden sich großzügig beteiligen.

Bad Herrenalb soll leuchten

Großzügig? Es reicht wenn jeder Einwohner der Kernstadt circa fünf Euro spendet. Und wenn dann unsere Gemeinderäte, auch wenn sie gegen die Beleuchtung sind, noch ihre Aufwandsentschädigung für Dezember einbringen – wäre doch gelacht, wenn wir Bad Herrenalb nicht wieder zum Leuchten brächten.

In diesem Sinn – stellt schon mal das Sparschwein für 2026 auf! (Soll aber nicht heißen, dass wir künftig das Haushaltsdefizit so finanzieren wollen).

Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.