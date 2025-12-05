Siebenthäler Therme fordert Opfer: Bad Herrenalb soll trotzdem im Advent leuchten

Bei der Haushaltsberatung wurde die Streichliste der Stadtverwaltung begutachtet. Dass die Weihnachtsbeleuchtung wegfallen soll, missfällt unserem Leser K.H. Hartmann aus Bad Herrenalb.
Ja, es wurde uns ja immer wieder vorgebetet, die Erneuerung der Therme erfordert Opfer – aber die Mehrheit der Bürger wollte das trotzdem. Wir fragen uns, ob das auch der Fall gewesen wäre, wenn man den Menschen, vor der Entscheidung zur Erweiterung, erläutert hätte, dass es dann nicht mal mehr für die Weihnachtsbeleuchtung reicht.