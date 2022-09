Siebentäler Therme und 10 000-Quadratmeter-Grundstück: Der Bad Herrenalber Gemeinderat muss in seiner Sitzung am Mittwoch, 28. September, entscheiden, ob die Verwaltung das Angebot des türkischen Geschäftsmannes Hüseyin Aydogan weiterverfolgen und in Verhandlungen mit ihm eintreten soll.