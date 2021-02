Siebentäler Therme in Bad Herrenalb Stadtrat fordert neue Abstimmung über Zukunft

Als es am 25. November vorigen Jahres um die Weiterentwicklung der Siebentäler Therme in Bad Herrenalb ging, stimmte der Gemeinderat über fünf Punkte gemeinsam ab. Wobei die Stadträte Anja Duss (UBV), Dietmar Hartmann (CDU), Klaus Lie-nen (CDU), Gertraud Maier (UBV), Andreas Nofer (FW), Manfred Senk (Grüne Plus) und Bürgermeister Klaus Hoffmann dazu Ja und Jörg Götz (Grüne Plus), Rüdiger König (UBV), Dorothea Müller (Grüne Plus), Herrmann Ruff (Grüne Plus) sowie Andreas Tockhorn (Grüne Plus) Nein sagten.