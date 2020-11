Siebentäler-Therme in Bad Herrenalb Millionenteure Sanierung oder Abriss?

Kein Konzept?

In einem offenen Brief erinnert Dieter Schäfer Bürgermeister Klaus Hoffmann an Aussagen aus dessen Wahlkampf, wonach es bei der Therme an einem schlüssigen Konzept fehle und ein Produkt im Trend der Zeit geschaffen werden müsse, das innovativ, kreativ und praktisch sei, sodass Menschen im Umkreis von 300 Kilometern eigens dafür nach Bad Herrenalb reisen. Dies alles sieht Schäfer in der Sitzungsvorlage nicht: "Zusammenfassend wirkt Ihre Thermen-Sitzungsvorlage auf mich und der mir bekannten Bürgerschaft kraft-und ideenlos und atmet in der Summe nur ein schlichtes ›weiter-so‹ – wie bei Ihrem Vorgänger."