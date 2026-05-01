Siebentäler Therme in Bad Herrenalb: Hohe Kosten und verspätete Öffnung - Sorgenfalten bei Gemeinderat

„Jeder Tag, an dem die Therme nicht offen ist, kostet uns Geld“, sagt die Bad Herrenalber Stadträtin Dorothea Müller. Aber es gab nicht nur schlechte Nachrichten.
Die Wiedereröffnung der Siebentäler Therme verschiebt sich auf das Frühjahr 2027. Zudem kostet sie auch noch deutlich mehr. Das beschäftigte jetzt auch den Bad Herrenalber Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. In die war nämlich auch Jens Walter, Geschäftsführer der Bäderbetriebe, gekommen, um einen aktuellen Sachstandsbericht zu den Arbeiten an der Großbaustelle abzugeben. Mit dabei war auch Architekt Jochen Krämer, der das Projekt als Berater seit Anfang 2023 begleitet.