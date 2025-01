Siebentäler Therme in Bad Herrenalb: Daumen drücken!

Siebentäler Therme in Bad Herrenalb

14 Ja- und sieben Nein-Stimmen: Knapp sieht anders aus. Der Bad Herrenalber Gemeinderat hat jetzt in Sachen Revitalisierung der Siebentäler Therme einen Knopf dran gemacht. Weiter geht’s mit der Sanierung und dem Umbau. Und nach der Entscheidung am Mittwochabend gibt es jetzt vollends kein Zurück mehr. Zwar wird die Therme weiter für Gesprächsstoff in der Siebentälerstadt sorgen, doch die Demokratie lebt von Mehrheitsentscheidungen. Und die Mehrheit des Gemeinderats hat zum wiederholten Mal Ja gesagt.