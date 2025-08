Das war ein dickes, fettes Ausrufezeichen: In ihrem ersten Siebenkampf seit fast einem Jahr hat Sandrina Sprengel mit 6315 Punkten nicht nur ihre persönliche Bestleistung verbessert, sondern auch das Tor zur Weltmeisterschaft nach Tokio ganz weit aufgestoßen.

Was das Training anbelangt, ist die laufende Woche für die Grosselfingerin etwas ruhiger – dafür gibt es auf einer anderen Ebene viel zu tun. Sprengel nimmt sich am Montagmittag für das Gespräch mit unserer Redaktion eine kleine Lernpause, denn in dieser Woche stehen Klausuren für ihr Studium an. „Ich bin sehr viel am Lernen“, berichtet Sprengel. Dies kann sie aber zumindest mit positiven Emotionen und Bildern im Hinterkopf tun, denn der Wettkampf in Dresden bei den Deutschen Meisterschaften verlief ganz nach ihrem Geschmack.

Titel verteidigt

„Mittlerweile habe ich es ganz gut verarbeitet. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe nicht unbedingt mit so einem Ergebnis gerechnet“, so Sprengel. Vor einem Jahr beim selben Wettkampf – als sie ebenfalls den Titel holte – war sie mit 5976 Punkten ins Ziel gegangen. Beim Kugelstoßen und Speerwerfen gelangen ihr heuer in Dresden neue Bestleistungen.

Unsere Empfehlung für Sie Vier Tausendstel entscheiden Rosina Schneider ist Deutsche Meisterin in der U23 Das war eine knappe Angelegenheit: Die Hürdensprinterin aus Wiesenstetten holt sich im Ulmer Donaustadion ganz knapp den nächsten Titel.

Und all das trotz herausfordernden Bedingungen. „Das Wetter war sehr durchwachsen und ich bin eher ein Wettkampftyp, der bei schön sonnig-warmen Temperaturen an Höchstleistungen rankommt. Deswegen war es für mich unglaublich schwer, mit dem Regen umzugehen. Ich denke, dass ich es ganz gut gemeistert habe“, erklärte sie auf der DLV-Homepage.

Verletzung am Oberschenkel

Umso bemerkenswerter sind diese Fakten, wenn man bedenkt, dass sie wegen einer Verletzung am Oberschenkel längere Zeit außer Gefecht war und so auch die U23-EM in Bergen – ihr in der Saisonplanung wichtigster Wettkampf – absagen musste. Sprengel meint: „Das war schon bitter und hat mir ein wenig das Herz gebrochen. Ich habe seit meinem Titel 2023 darauf hingearbeitet.“

Ein absolutes Highlight dürfte nun 2025 aber trotzdem noch auf die 21-Jährige warten. Mit ihrer starken Leistung hat sie die Norm für die Weltmeisterschaft in Tokio im September erfüllt. Eine Teilnahme ist sehr wahrscheinlich selbst. Sie sagt selbst: „Da rechne ich jetzt schon damit.“

Weitere Wettkämpfe stehen bis dorthin nicht an, ab kommender Woche wird wieder intensiv trainiert. Und das Ende der Fahnenstange muss mit der erwähnten Punktzahl nicht erreicht sein. „Ich weiß schon, was ich den Einzeldisziplinen kann. Die Kunst ist es, dass dann auch in einem Siebenkampf hinzubekommen. Es ist auf jeden Fall noch mehr drin“, erklärt Sprengel. Vielleicht hat ja sogar schon in Tokio.