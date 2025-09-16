Siebenkämpferin aus Grosselfingen: Sandrina Sprengel vor Karriere-Highlight in Tokio – „will alles aufschnappen“

Seit Samstag läuft die Leichtathletik-WM in Tokio. Am Freitag und Samstag ist die Grosselfingerin Sandrina Sprengel im Siebenkampf im Einsatz. Wir haben mit ihr gesprochen.
Mit ihren 21 Jahren hat die Siebenkämpferin schon einiges erlebt und erreicht – das bisherige Highlight steht aber zweifellos in dieser Woche bevor. Am Freitag und Samstag greifen die Siebenkämpferinnen bei der Weltmeisterschaft im japanischen Tokio ins Geschehen ein. Sprengel ist neben Vanessa Grimm (Königsteiner LV) als deutsche Starterin dabei.