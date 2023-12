Nordstetter Eltern wenden sich an die Polizei

1 An diesem Zebrastreifen in Nordstetten hat sich der schwere Unfall am Donnerstag ereignet. Foto: Ganswind

Mehrere Zeugen haben sich bei der Polizei gemeldet, nachdem eine Siebenjährige an einem Zebrastreifen in Nordstetten angefahren und schwer verletzt wurde. Viele Anwohner sind derweil empört über eine fehlende Zone 30.









Das siebenjährige Mädchen musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden, nachdem sie am Donnerstag gegen 8 Uhr auf einem Fußgängerüberweg in Nordstetten die Straße überquerte.