Mann versprüht Pfefferspray in Bar

Sieben Verletzte in Furtwangen

Im Streit zückte einer der beiden Kontrahenten ein Pfefferspray. (Symbolfoto) Foto: Bernd Weißbrod/dpa In einer Bar in Furtwangen im Schwarzwald geraten zwei Gäste aneinander. Plötzlich zückt einer der beiden ein Pfefferspray.







Ein Mann hat in einer Bar in Furtwange Pfefferspray versprüht und dabei sieben Menschen verletzt. Der 22-Jährige war zuvor mit einem anderen Gast in Streit geraten, wie die Polizei mitteilte.