47. Stadt-Fußballturnier in Geislingen

2 Das "StaFu" der KJG hat in Geislingen eine fast 50-jährige Tradition. Foto: Müller

Drei Jahre lang konnte das traditionsreiche Stadt-Fußballturnier (StaFu) in Geislingen erst nur in abgespeckter Form und dann gar nicht stattfinden. Kommendes Wochenende ist Anpfiff für die 47. Auflage in bewährter Form.















Geislingen - 2019 musste der Fußballplatz Weiden gerichtet werden und das StaFu konnte nur als Elfmeterturnier auf dem Kleinfeld ausgetragen werden. Dann kam die Corona-Pandemie und zwei Jahre in Folge waren gar keine Spiele möglich.

Nun freuen sich die Mitglieder der Katholischen Junge Gemeinde (KJG) darauf, dass sich für das erste StaFu nach der Unterbrechung wieder sieben Teams aus der Gesamtstadt Geislingen angemeldet haben. Es seien junge Mannschaften, berichten Jonathan Pauli, Jannik und Thorsten Hauff vom Organisationsteam. Teilweise seien diese zum ersten Mal dabei.

Bei Teams und KJG naht der Generationenwechsel

Nicht nur bei den Teilnehmern zeichnet sich ein Generationenwechsel ab, auch die KJG als Gastgeber verjüngt sich: Unter den rund 30 Helfern sind fünf neue Mitstreiter von 16 Jahre. Ihr Engagement gibt dem derzeitigen Führungsteam, das an oder über der Altersgrenze von 27 Jahren ist, Zuversicht, dass der Verein und auch die Tradition des StaFu weiterbestehen werden.

"Die Veranstaltung ist schon kräftezehrend", sagt Pauli: Jeder der Helfer arbeitet an den drei Tagen mindestens drei Schichten. Hinzu kommen Auf- und Abbau.

Doch den Schuh, diese einschlafen gelassen zu haben, wolle sich niemand anziehen, betonen Pauli und die beiden Hauffs. Sie sind zuversichtlich, dass 2025 das 50. StaFu ausgetragen werden kann.

Thomas Arndt stiftet neuen Wanderpokal

Neu ist in diesem Jahr der Wanderpokal, um den ab dem Anpfiff zum traditionellen Eröffnungsspiel KJG gegen Spandalen-Ballett gekickt wird. "Der alte war schon etwas ramponiert", sagen die Organisatoren. Der Geislinger Architekt Thomas Arndt hat deshalb einen neuen Pokal gestiftet – ein gutes Zeichen für den Neubeginn, findet Jonathan Pauli.

Die Regeln für das Turnier sind gleich geblieben: Eine Mannschaft besteht aus elf Spielern, von denen höchstens fünf im Verein aktiv sein dürfen. Mindestens sieben Mitglieder jedes Teams müssen aus Binsdorf, Erlaheim oder Geislingen stammen, dort wohnen oder arbeiten.

Ergebnisse und Tabellen schnell online

Die Ergebnisse und Tabellen werden unmittelbar nach den Spielen online gestellt. So kann man sich auch von zuhause aus informieren, wie sich das eigene Lieblingsteam im Turnier schlägt.

Am Sonntag ist bereits um 17 Uhr Schluss, damit am letzten Turniertag möglichst viel aufgeräumt werden kann und am Montag möglichst nur noch das Zelt abgebaut werden muss.

Eine Live-Band fehlt noch

Was noch fehlt, ist eine Live-Band für Samstag: Die ursprünglich engagierte Combo musste krankheitsbedingt absagen. "Musik, die nicht aus der Konserve kommt, gehört einfach dazu", findet Pauli. "Das gab’s schon immer."

Eine Band ziehe schließlich auch Leute an, die die Spiele gar nicht verfolgen, und sei was anderes als ein DJ. Noch haben die KJGler die Hoffnung nicht aufgegeben, sehr kurzfristig eine neue Musikgruppe zu finden.

Das Programm:

Freitag:

18 Uhr Eröffnungsspiel

20 Uhr Fassanstich

Samstag:

ab 11 Uhr: Gruppenspiele

Sonntag:

10 Uhr Eucharistiefeier mit dem Chor Laudato Si

danach Finalspiele und "Shootout"

16 Uhr Siegerehrung

17 Uhr Festende