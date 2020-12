Sieben-Tage-Inzidenz Kreis Calw reißt 200er-Marke

Kreis Calw - Durch die am Mittwochvormittag gemeldeten 70 Neuinfektionen im Landkreis ist die Neuinfektionsrate pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen für den Landkreis Calw über den Wert von 200 gestiegen und liegt jetzt bei rund 200,8.

Wie schon am Montag und Dienstag liegen die Zahlen in Altensteig am höchsten, das 18 Fälle meldet. In Nagold sind es zwölf, in Wildberg und Haiterbach jeweils sieben, in Calw sechs, jeweils vier sind es in Althengstett und Bad Wildbad, drei in Gechingen, zwei in Schömberg und Simmozheim. Je ein Fall wird aus Bad Herrenalb, Ebhausen, Egenhausen, Neuweiler und Simmersfeld gemeldet.