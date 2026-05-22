Sieben Monate Bauzeit: Neuer Radweg zwischen Schopfloch und Oberiflingen

Der 300 Meter lange Radwegabschnitt zwischen Schopfloch und Oberiflingen ist eröffnet. Er soll auch für mehr Sicherheit bei den Fahrradfahrern sorgen.
Die bislang bestehende Radweglücke zwischen Schopfloch und Oberiflingen ist geschlossen. Nach rund sieben Monaten Bauzeit wurde der neue Radwegabschnitt nun offiziell für den Verkehr freigegeben. Erster Landesbeamter Reinhard Geiser, Bürgermeister Thomas Staubitzer und die Ortsvorsteher Markus Haas und Gerhard Mutschler nahmen die Freigabe laut einer Mitteilung des Landratsamts gemeinsam vor.