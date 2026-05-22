Sieben Monate Bauzeit: Neuer Radweg zwischen Schopfloch und Oberiflingen

Der 300 Meter lange Radwegabschnitt zwischen Schopfloch und Oberiflingen ist eröffnet. Er soll auch für mehr Sicherheit bei den Fahrradfahrern sorgen.

Die bislang bestehende Radweglücke zwischen Schopfloch und Oberiflingen ist geschlossen. Nach rund sieben Monaten Bauzeit wurde der neue Radwegabschnitt nun offiziell für den Verkehr freigegeben. Erster Landesbeamter Reinhard Geiser, Bürgermeister Thomas Staubitzer und die Ortsvorsteher Markus Haas und Gerhard Mutschler nahmen die Freigabe laut einer Mitteilung des Landratsamts gemeinsam vor.

Der rund 300 Meter lange Radwegabschnitt wurde seit Oktober 2025 hergestellt. Im Zuge der Maßnahme entstand eine neue Entwässerung auf etwa 150 Metern Länge, um die Strecke dauerhaft zu sichern und die Wasserführung zu verbessern.

Zudem wurden 850 Quadratmeter Asphalt eingebaut, wodurch eine langlebige und komfortable Oberfläche für Radfahrende geschaffen wurde, so das Landratsamt.

Stromleitungen auf Erdverkabelung umgestellt

Parallel zu den Straßen- und Radwegarbeiten hat die Netze BW die Stromversorgung erneuert und Breitbandkabel eingelegt. Dabei wurden die bisherigen Dachständer zurückgebaut und die Leitungen auf moderne Erdverkabelung umgestellt. Dies erhöhe die Versorgungssicherheit und verbessere zugleich das Ortsbild, heißt es weiter.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 270.000 Euro. Davon entfielen 80.000 Euro auf die Gemeinde Schopfloch, die im Zuge des Projekts die Erneuerung der Wasserleitung realisierte.

Entlastung bei hohen Kraftstoffpreisen?

Erster Landesbeamter Reinhard Geiser dankte dem Land Baden-Württemberg, das die Maßnahme mit einem Zuschuss von 75 Prozent unterstützt hat. Ohne diese Förderung wäre die Umsetzung in dieser Form nicht möglich gewesen, so Geiser.

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Mit dem Lückenschluss entsteht nun eine durchgängige Verbindung von Schopfloch nach Oberiflingen, die sich sowohl mit als auch ohne Elektromotor angenehm befahren lasse, so das Landratsamt. Dies könne angesichts hoher Kraftstoffpreise auch einen Beitrag zur Entlastung der Mobilitätskosten leisten.

Mehr Sicherheit im Verkehr zwischen den beiden Orten

Gleichzeitig werde der individuelle Verkehr für Menschen ohne Führerschein deutlich einfacher und sicherer. Nicht zuletzt biete der neue Abschnitt einen attraktiven Freizeitradweg zwischen den beiden Orten und steigere damit die Lebensqualität.

„Mit diesem Radweg schaffen wir ein weiteres Stück moderner Infrastruktur, das den Alltag vieler Menschen erleichtert und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leistet“, betonte Geiser bei der Freigabe.

Ortsvorsteher: großer Gewinn für Oberiflingen

Bürgermeister Thomas Staubitzer ergänzte: „Die Verbindung zwischen unseren Ortsteilen wird damit spürbar attraktiver und sicherer.“ Oberiflingens Ortsvorsteher Markus Haas hob hervor: „Für Oberiflingen ist dies ein großer Gewinn – sowohl für die Lebensqualität als auch für die Naherholung.“

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Die Vertreter der Gemeinde dankten darüber hinaus ausdrücklich den Anliegern für ihre Geduld während der provisorischen Wasserversorgung und für das Verständnis während der gesamten Bauphase.