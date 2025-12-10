Sieben Kommunen, eine Karte: Die „Erlebnisregion Europa-Park“ bringt neues Gutscheinsystem an den Start

Die „EEP-Card“ soll ab April den Einzelhandel in den Städten und Gemeinden rund um den Europa-Park stärken sowie die Bezahlkarten aus Ettenheim und Herbolzheim ablösen.
Wie kann man Touristen länger in der Region halten? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, riefen sieben Kommunen der südlichen Ortenau die „Erlebnisregion Europa-Park“ ins Leben. Seit Januar 2022 planen die Städte Ettenheim, Herbolzheim und Mahlberg sowie die Gemeinden Rust, Ringsheim, Kappel-Grafenhausen und Rheinhausen gemeinsame Marketingstrategien und touristische Kampagnen. Am 1. April 2026 soll das neuste Projekt an den Start gehen: die Erlebnisregion-Europa-Park-Card.