1 Geplante Anpassung der Bundestagswahlkreise 283 und 286 Foto: Geitlinger

In den Zuschnitt der Ortenauer Wahlkreise kommt Bewegung: Ein Vorschlag der zuständigen Kommission sieht vor, dass der Wahlkreis Schwarzwald-Baar auf Kosten Emmendingen-Lahrs wächst. Sieben Ortenauer Kommunen wären betroffen.















Ortenau - Der Vorschlag der Wahlkreiskommission des Bundestags wurde am Montag öffentlich. In Baden-Württemberg sollen mehrere Wahlkreise neu zugeschnitten werden – betroffen wäre auch die Ortenau. So sollen laut Plan die dem Wahlkreis Emmendingen-Lahr zugehörigen Kommunen Fischerbach, Haslach, Hofstetten, Mühlenbach, Schuttertal, Seelbach und Steinach dem Wahlkreis Schwarzwald-Baar zugeordnet werden.