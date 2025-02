Sieben Jugendliche an Bord: Kleinbus-Fahrer stirbt bei Unfall nahe Gammertingen

Bei einem schweren Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen auf der K 8201 bei Gammertingen ist der 50-jährige Fahrer eines Kleinbusses ums Leben gekommen. Sieben Jugendliche waren mit im Fahrzeug. Sie wurden leicht verletzt.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge war das mit insgesamt acht Personen besetzte Fahrzeug gegen 1.30 Uhr auf der Strecke von Feldhausen in Richtung Inneringen unterwegs, als der Fahrer kurz nach der Abzweigung Kettenacker aus bislang nicht abschließend geklärtem Grund in einer langgezogenen Rechtskurve langsam nach links geriet und dort von der Fahrbahn abkam.

Hier prallte der Citroen Jumpy in der Böschung gegen einen Baum, wodurch der 50-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt wurde, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Von den sieben Mitfahrenden im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden nach bisherigem Stand fünf leicht verletzt, zwei blieben körperlich unversehrt.

Während die Jugendlichen sich selbst aus dem Fahrzeug befreien konnten, musste der Fahrer von der alarmierten Feuerwehr mittels technischem Gerät aus dem Wrack geborgen werden.

Notfallseelsorger vor Ort

Neben dem Rettungsdienst, der die Jugendlichen zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser brachte, kümmerten sich Notfallseelsorger um die Beteiligten und deren Angehörige.

Ebenfalls vor Ort war ein Rettungshubschrauber.

Für die Rettungsmaßnahmen und die polizeiliche Unfallaufnahme, zu der auch ein Gutachter hinzugezogen wurde, musste die K 8201 bis in die Morgenstunden voll gesperrt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.