Sieben Jahre nach Wasserschaden Sanierung der Calwer Musikschule steht an

In den vergangenen Jahren habe man die Situation im Untergeschoss der Musikschule, das wegen des Vorfalls auf den Rohbauzustand rückgebaut wurde, beobachtet – und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass keine größeren Feuchtigkeitsmengen mehr in das Gebäude eindringen, seit der größte Schaden an den Grundleitungen repariert ist.

Aus diesem Grund plant die Verwaltung, neben der Instandsetzung der Räume, entlang der Außenwände einen hinterlüfteten Hohlraum einzubauen. Dadurch könnte Restfeuchtigkeit, die gegebenenfalls durch die Außenwand dringt, kontrolliert abgeführt werden, wird in der Vorlage erklärt. Was einfach klingt, zieht in der Praxis einen ganzen Rattenschwanz an Arbeiten nach sich: Da wären zum Beispiel die Dämmung, die Abdichtung der Bodenplatte, das Reparieren der Brandschutzdecke, Malerarbeiten, die Wiederherstellung der Sanitär- und Elektroinstallation und einiges mehr.

Großer Vorteil: Nach der Sanierung besitzt die Musikschule für ihren Konzertsaal wieder eine barrierefrei zugängliche Toilette, die "zwingend notwendig" ist, wie es in der Vorlage heißt.

Udo Raisch (CDU) wollte von Goedel wissen, ob nicht jemand für den vormals entstandenen Schaden haftbar gemacht werden könnte – immerhin war die Musikschule erst 2011 nach einer grundlegenden Sanierung in das Gebäude am Marktplatz gezogen. Das habe man seinerzeit geprüft, meinte der Hochbauamtsleiter. Da der Wasserschaden aber auf defekte Grundleitungen zurückzuführen war und nicht auf einen Planungsfehler, sei da nichts zu machen gewesen.

Wie belastbar die Kostenschätzung ist, wollte hingegen Adrian Hettwer (Gemeinsam für Calw) wissen. In der Vorlage heißt es dazu lediglich, dass die Kosten bereits 2014 geschätzt worden waren und seither jährlich fünf Prozent dazugerechnet würden, was in Summe rund eine Viertel Million Euro ergibt. Man habe die Summe jedes Jahr neu überprüft, sagte Goedel dazu. Daher halte er das Ergebnis für "halbwegs belastbar".

Die Arbeiten sollen laut Sitzungsvorlage baldmöglichst ausgeschrieben werden. Während der Sanierung müsse mit Beeinträchtigungen des Musikschulbetriebs gerechnet werden – denn rein auf die Ferienzeit, wie es oftmals bei Bildungseinrichtungen gehandhabt wird – könnten die umfangreichen Arbeiten nicht beschränkt werden.