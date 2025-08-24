„Panama“ in der Uckermark: Sieben Freunde, ein Hof, ein Traum

Sieben Berliner Freunde haben sich im Naturpark Uckermärkische Seen einen Rückzugsort geschaffen. Hier finden sie ihr Glück auf dem Land – und trotzen dabei sogar Reichsbürgern.
„Hier ist Panama“ steht mit schwarzem Filzstift auf einem Holzschild geschrieben, das am Zaun angebracht ist. Dahinter scheint die Sonne auf 8000 Quadratmeter Fläche. Das meiste davon ist Wiese, mit Wildblumen. Nichts ist zu hören außer dem Zirpen von Grillen und hier und da das Zwitschern einer müden Schwalbe, die sich bei 34 Grad im Schatten noch nicht verkrochen hat. Zur Rechten steht ein Bauernhaus aus Backsteinen, zur Linken eine große Scheune, Licht fällt durch ihre großen offenen Tore.