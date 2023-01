1 Für ein geplantes Sieben-Familienhaus soll das leerstehende Haus und der Holzschuppen in der kleinen Straße Ob dem Dorf in Marbach abgerissen werden. Foto: Kaletta

Erneut beschäftigte sich der Ortschaftsrat mit dem Baugesuch für den Neubau eines Sieben-Familienhauses in der kleinen Straße Ob dem Dorf in Marbach.















VS-Marbach - Einstimmig wurde von Gremium befürwortet, dass der Technische Ausschuss der Stadt Villingen-Schwenningen die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschließt und die Verwaltung beauftragt, den Beschluss der Aufstellung bekannt zu machen.

In Marbach solle die Innenentwicklung gegenüber der Außenentwicklung Vorrang haben, hob Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple hervor und konnte einige positive Beispiele nennen, bei denen Baulücken im Ort genutzt wurden. Ziel sei es auch, in Marbach Baulücken zu nutzen, um mit möglichst wenig Landschaftsverbrauch benötigen Wohnraum zu schaffen.

Was geplant ist

Das geplante Mehrfamilienhaus, für das ein leer stehendes Haus mit einem Ökonomieteil und ein dahinter stehender Holzschuppen abgerissen werden sollen, hat den Ortschaftsrat und vor allem auch die Anlieger seit längerem beschäftigt. Der Neubau soll mit einer Tiefe von 30 Metern, 17 Meter Breite und acht Meter Höhe zwischen zwei Einfamilienhäuser entstehen.

Firsthöhe von 11,75 Meter

Vorgenommen wurde eine Nachbesserung des Baugesuches, die von den Anwohnern aus ihrer Sicht als noch ungünstiger bezeichnet wurde. Statt Flachdach sei ein Satteldach geplant worden und ein weiteres Stockwerk, was zu einer Firsthöhe von 11,75 Meter führen würde.

Viele Autos der Bewohner

Hingewiesen wurde auch auf die Straßenverhältnisse. Die kleine Straße Ob dem Dorf wird nach wenigen Metern zu einer Einbahnstraße. Zu Bedenken gaben die Anlieger, dass davon auszugehen sei, dass jede der sieben Familien mindestens zwei Autos habe und es deshalb zu erheblichen Verkehrsproblemen kommen könne.

Kern-Epple kontert

Dem Ortschaftsrat wurde bereits im Oktober des vergangenen Jahres von den Anliegern vorgeworfen, dass er keine Einwände gegen den Neubau geäußert habe, so sei es zumindest in einem Schreiben der Nachbarschaftsbeteiligung gestanden. Das sei nicht so gewesen, versicherte Kern-Epple. Der Ortschaftsrat hätte, was Größe und Dachform betreffe, seine Bedenken geäußert und auch auf die kritische Verkehrssituation hingewiesen. Laut Paragraf 34 des Baugesetzbuches habe man jedoch entnehmen können, dass das Gebäude genehmigungsfähig sei, da es sich in die Umgebung einfüge. Die Bedenken der Anlieger seien vom Gremium ernst genommen worden.

Einwände des Ortschaftsrates

Die neuen Pläne wurden nochmals angeschaut und der Ortschaftsrat äußerte dazu Einwände. Die Anlieger wurden darauf hingewiesen, dass der Ortschaftsrat letzten Endes nicht das entscheidende Gremium sei. Es könne zwar Einwände äußern, habe aber keinen Einfluss auf die Entscheidung des Technischen Ausschusses und des Gemeinderats.

Für die Verkehrsführung während der Bauzeit werde man rechtzeitig nach einer eine optimale Lösung suchen.