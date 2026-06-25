Sieben Fälle in einer Woche: Freiburger Polizei warnt vor Diebstählen aus Fahrradkörben

In Freiburg ist es vermehrt zu Diebstählen aus Fahrradkörben gekommen. Die Täter waren dabei zumeist auf Rollern unterwegs. Die Polizei sucht nach Zeugen der jüngsten Vorfälle.

In Freiburg kommt es aktuell vermehrt zu Taschendiebstählen aus Fahrradkörben. Seit Dienstag, 23. Juni, sind bei der Polizei mindestens sieben Fälle bekannt geworden, in denen bislang unbekannte Täter auf einem Motorroller fahrend Taschen und Rucksäcke entwendeten. Die Gegenstände wurden von den Geschädigten im Fahrradkorb transportiert.

Zuletzt kam es am Donnerstagmorgen, 25. Juni, zu zwei Taten, die möglicherweise von denselben Tätern begangen wurden: gegen 8.15 Uhr auf der Wannerstraße, Höhe Eschholzstraße, und wenige Minuten später auf der Bissierstraße, Höhe Hausnummer 9.

Tatverdächtige mit rotem Roller unterwegs

In beiden Fällen näherten sich nach derzeitigem Kenntnisstand zwei männliche Personen auf einem roten Roller den Geschädigten und entwendeten die im Fahrradkorb transportierte Tasche.

Das ist über die Tatverdächtigen bekannt

Der Fahrer soll etwa 20 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Er trug eine Sonnenbrille. Der Mitfahrer soll ebenfalls etwa 20 Jahre alt sein und ein helles T-Shirt getragen haben.

Bereits in den Tagen zuvor soll es im Stadtgebiet zu ähnlichen Fällen gekommen sein. Ob die Taten zusammenhängen, wird geprüft, teilt die Polizei mit:

Weitere Fälle, die bekannt sind

Dienstag, 23. Juni, 18 Uhr: Zwei männliche Personen auf einem roten Roller entwenden beim Vorbeifahren im Bereich der Unterführung Sundgauallee/Berliner Allee den Rucksack einer Radfahrerin aus dem Fahrradkorb.

Zwei männliche Personen auf einem roten Roller entwenden beim Vorbeifahren im Bereich der Unterführung Sundgauallee/Berliner Allee den Rucksack einer Radfahrerin aus dem Fahrradkorb.

Dienstag, 23. Juni, zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr: Zwei männliche Personen auf einem Roller entwendeten beim Vorbeifahren in einer Unterführung im Rennweg eine Tasche vom Gepäckträger.

Zwei männliche Personen auf einem Roller entwendeten beim Vorbeifahren in einer Unterführung im Rennweg eine Tasche vom Gepäckträger.

Mittwoch, 24. Juni, 17.40 Uhr: Zwei männliche Personen auf einem roten Roller entwendeten beim Vorbeifahren in der Otto-Wels-Straße eine Tasche aus dem Fahrradkorb der Geschädigten. Gegen 18 Uhr soll es im Bereich Fischermatte möglicherweise durch die selben Täter zu einem weiteren versuchten Taschendiebstahl aus einem Fahrradkorb gekommen sein.

Zwei männliche Personen auf einem roten Roller entwendeten beim Vorbeifahren in der Otto-Wels-Straße eine Tasche aus dem Fahrradkorb der Geschädigten. Gegen 18 Uhr soll es im Bereich Fischermatte möglicherweise durch die selben Täter zu einem weiteren versuchten Taschendiebstahl aus einem Fahrradkorb gekommen sein.

Mittwoch, 24. Juni, 21.50 Uhr: Zwei männliche Personen auf einem Roller entwendeten beim Vorbeifahren auf dem Dreisamuferweg einen Rucksack aus dem Fahrradkorb der Geschädigten.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0761/8 82 42 21. Es werden insbesondere mögliche weitere Geschädigte sowie Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern und dem Roller geben können.

Die Polizei rät Radfahrerinnen und Radfahrern zu erhöhter Aufmerksamkeit.

Folgende Tipps können helfen, um sich vor Taschendieben zu schützen

Wertgegenstände

sollten niemals lose und sichtbar im Fahrradkorb transportiert werden. Ein geschlossener Korb oder ein Gepäcknetz können den schnellen Zugriff durch Dritte erheblich erschweren.

Wertgegenstände

sollten, wenn möglich, dicht am Körper getragen werden.

Besondere Vorsicht

Besondere Vorsicht ist an Ampeln, Kreuzungen oder dichtem Verkehr geboten. Auch beim Schieben des Fahrrads auf dem Gehweg sollte man seine Tasche nicht aus den Augen lassen.

Achten Sie auf Personen,

die sich ungewöhnlich dicht nähern oder parallel zum Fahrrad fahren, rät die Polizei.