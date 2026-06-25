Sieben Fälle in einer Woche: Freiburger Polizei warnt vor Diebstählen aus Fahrradkörben

In Freiburg ist es vermehrt zu Diebstählen aus Fahrradkörben gekommen. Die Täter waren dabei zumeist auf Rollern unterwegs. Die Polizei sucht nach Zeugen der jüngsten Vorfälle.
In Freiburg kommt es aktuell vermehrt zu Taschendiebstählen aus Fahrradkörben. Seit Dienstag, 23. Juni, sind bei der Polizei mindestens sieben Fälle bekannt geworden, in denen bislang unbekannte Täter auf einem Motorroller fahrend Taschen und Rucksäcke entwendeten. Die Gegenstände wurden von den Geschädigten im Fahrradkorb transportiert.