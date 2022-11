2 Massenkarambolage bei Lahr: Die Nordfahrbahn der Autobahn musste am Freitagnachmittag komplett gesperrt werden. Foto: Häußler/Einsatz-Report24

Sieben Autos sind am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der A5 bei Lahr ineinander gekracht - kurz darauf krachte es erneut. Insgesamt vier Menschen wurden leicht verletzt.















Lahr/Offenburg - Der erste schwere Unfall ereignete sich kurz nach 15 Uhr zwischen den Autobahnanschlussstellen Lahr und Offenburg. Die beteiligten Fahrzeuge waren laut Pollizei an einem Stauende einander aufgefahren. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von mindestes 90.000 Euro.

Fünf der Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrspuren in Richtung Norden wurden voll gesperrt, der Verkehr wurde auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dadurch kam es schnell zu einem kilometerlangen Stau - an dessen Ende es kurz vor der Anschlussstelle Lahr erneut krachte. Vier Auto fuhren einander auf, ein Mensch wurde dabei leicht verletzt.

Die Feuerwehr Lahr war im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und den Rettungsdienst zu unterstützen.