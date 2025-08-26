Sie werden nicht mehr gebraucht: Die Container für junge Flüchtlinge bei Lahr wurden abgebaut

Im Ortenaukreis kommen weniger unbegleitete minderjährige Ausländer an. Deshalb hat der Kreis die Zahl der Betten in der Unterkunft auf dem Langenhard reduziert.
Anfang September 2023 hatte der Ortenaukreis sechs Zelte mit je zehn Feldbetten für junge Flüchtlinge auf dem Langenhard errichtet, die zwei Monate später durch Wohncontainer ersetzt wurden – der aufkommenden Kälte wegen. Das Ganze war eine Notmaßnahme, der Kreis wusste sich nicht mehr anders zu helfen. Denn die Bundespolizei hatte im Spätsommer 2023 täglich mehrere unbegleitete minderjährige Ausländer – kurz: UMA – aufgegriffen, die dann in die Inobhutnahmestelle des Ortenaukreises gebracht wurden. Die Unterbringungsmöglichkeiten waren erschöpft, deshalb errichtete der Kreis das Container-Dorf im Hof des Jugendhilfezentrums „Iskiz“ auf dem Langenhard. Wie sieht es dort nun knapp zwei Jahre später aus? Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen.