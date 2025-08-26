Sie werden nicht mehr gebraucht: Die Container für junge Flüchtlinge bei Lahr wurden abgebaut

Im Ortenaukreis kommen weniger unbegleitete minderjährige Ausländer an. Deshalb hat der Kreis die Zahl der Betten in der Unterkunft auf dem Langenhard reduziert.

Anfang September 2023 hatte der Ortenaukreis sechs Zelte mit je zehn Feldbetten für junge Flüchtlinge auf dem Langenhard errichtet, die zwei Monate später durch Wohncontainer ersetzt wurden – der aufkommenden Kälte wegen. Das Ganze war eine Notmaßnahme, der Kreis wusste sich nicht mehr anders zu helfen. Denn die Bundespolizei hatte im Spätsommer 2023 täglich mehrere unbegleitete minderjährige Ausländer – kurz: UMA – aufgegriffen, die dann in die Inobhutnahmestelle des Ortenaukreises gebracht wurden. Die Unterbringungsmöglichkeiten waren erschöpft, deshalb errichtete der Kreis das Container-Dorf im Hof des Jugendhilfezentrums „Iskiz“ auf dem Langenhard. Wie sieht es dort nun knapp zwei Jahre später aus? Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen.

Wie viele unbegleitete Flüchtlinge kommen noch in den Ortenaukreis?

Die Bundespolizei greift immer noch praktisch täglich unbegleitete minderjährige Ausländer auf, die dann in die Obhut des Ortenaukreises gegeben werden. In diesem Jahr waren es bis zum 31. Juli 215. Jedoch: Der Trend zeigt nach unten, wie ein Blick auf die vorherigen Jahre zeigt: 2022 kamen insgesamt 519 junge Flüchtlinge, im Rekordjahr 2023 waren es 749, im gesamten Vorjahr schon nur noch 560.

Aus welchen Ländern kommen sie?

Laut dem Landratsamt vor allem aus Afghanistan, Syrien und verschiedenen Ländern in Afrika, darunter die Maghreb-Staaten. Zahlreiche unbegleitete minderjährige Ausländer, die an der französischen Grenze des Ortenaukreises auftauchen, werden übrigens wieder nach Frankreich zurückgeschoben, teilt der Kreis mit. Die meisten UMA, die auf dem Langenhard untergebracht werden, sind demnach über die Schweiz eingereist.

Welche Konsequenzen zieht der Kreis aus den sinkenden Zahlen?

Zehn angemietete Container hatte der Kreis im Hof des „Iskiz“-Zentrums aufgestellt – mittlerweile sind sie wieder weg. Abgebaut wurden sie bereits Ende Juni, wie das Landratsamt jetzt mitgeteilt hat. Sie seien nicht mehr gebraucht worden. Freilich leben heute immer noch junge Flüchtlinge auf dem Langenhard – nun aber teils nicht mehr in den Zwei-Personen-Wohnwürfeln, sondern ausschließlich im „Iskiz“-Gebäude (die Abkürzung steht für Intensiv-stationäres Kriseninterventionszentrum).

Standen dort oben zuvor insgesamt 50 Plätze für UMA zu Verfügung (inklusive der Container) seien es jetzt nur noch 30. Die Kosten für die Unterbringung der UMA auf dem Langenhard bleiben übrigens nicht am Ortenaukreis hängen – sie werden vollständig vom Land übernommen, wie das Landratsamt mitteilt.

Wie sieht der Alltag für die jungen Flüchtlinge auf dem Langenhard aus?

Bei den neu angekommenen UMA, die teils eine monatelange, beschwerliche Flucht hinter sich haben, gehe es zunächst darum, sie gut aufzunehmen und zu versorgen, so der Kreis. Dabei sind die meisten von ihnen gewissermaßen auf der Durchreise, sie bleiben nicht mehr als zwei oder drei Monate auf dem Langenhard – so lange, bis ihr Alter festgestellt worden ist und sie bundesweit verteilt werden.

Dennoch wird versucht, ihnen auf dem Langenhard einen strukturierten Tagesablauf zu ermöglichen. Es gibt feste Essenszeiten, außerdem erhalten die Flüchtlinge Lernmaterialien, die sie morgens bearbeiten können – damit sie anfangen, Deutsch zu lernen. Außerdem haben sie Termine wahrzunehmen, etwa die Gesundheitsuntersuchung. Trotzdem haben sie natürlich auch ausreichend Freizeit, die sie zum Beispiel zum Fußballspielen oder für Besuche in der Stadt nutzen.

Wie läuft die Integration?

„Für die Jugendlichen wurden und werden Freizeitangebote oder Deutschkurse organisiert, damit diese früh erste Integrationserfolge machen können“, betont Melanie Maulbetsch-Heidt, die Leiterin des Jugendamts im Landratsamt. Betreut werden sie dabei vom erfahrenen „Iskiz“-Personal. „Wir sind sehr froh, dass der Jugendhilfeträger ’Izkiz’ sich in der Krisensituation bereit erklärt hat, die Kapazitäten nahezu zu verdoppeln.

Mit seiner jahrelangen Erfahrung im Bereich der Inobhutnahme haben sie ein System aufgebaut, das die Erstversorgung der UMA mit großer Qualität gewährleistet“, so Maulbetsch-Heidt. Dabei sei nicht nur die Versorgung, „sondern der Blick für das einzelne Kind und den einzelnen Jugendlichen besonders hervorzuheben“. Das „Iskiz“ hat es sich generell zur Aufgabe gemacht, jungen Leuten zu helfen, die aufgrund schwieriger Situationen nicht in ihren Familien bleiben können.

Wie funktioniert das Zusammenleben auf dem Langenhard?

Bisher sei es reibungslos verlaufen, sagt Maulbetsch-Heidt. „Hierbei muss man im Blick haben, dass unterschiedlichste Kulturen, die teilweise in den Heimatländern verstritten sind, auf engstem Raum zusammentreffen.“

Wie geht es für jungen Flüchtlinge weiter, nachdem sie die Unterkunft verlassen haben?

Sie werden auf Landkreise im gesamten Bundesgebiet verteilt, die ihre Aufnahmequote für die langfristige Unterbringung von UMA noch nicht erfüllt haben. Der Ortenaukreis muss laut dieser Quote 185 UMA dauerhaft unterbringen. Sobald diese Zahl erreicht ist, werden die jungen Flüchtlinge nach ihrem Aufenthalt auf dem Langenhard in andere Regionen Deutschlands weitergeschickt. Dabei werden sie über den Jugendhilfeträger voll versorgt, erhalten kein weiteres Taschengeld oder sonstiges Bargeld.

Maulbetsch-Heidt zeichnet ein optimistisches Bild, wie es für die jungen Flüchtlinge generell weitergeht: „Nach der Inobhutnahme werden sie in Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht. Die Mehrzahl macht ihren Schulabschluss und einige haben bereits Ausbildungsplätze oder die Ausbildung schon begonnen.“ Für sie sei die Aufnahme im „Iskiz“ somit der Start in ein erfolgreiches neues Leben. „Nach Ende der Jugendhilfe werden sie ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten und sind die gesuchten Fachkräfte von morgen“, ist die Chefin des Jugendamts überzeugt.