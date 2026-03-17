Sie verlor Vater, Mutter und Bruder: Eine der wohl bewegendsten Lebensgeschichten in VS

Drei Tote, drei Schicksalsschläge: Vanessa Hönemann stand mutterseelenallein da. Jetzt schrieb sie ein Buch und liest daraus – zugunsten trauernder Kinder. Am 21. März in VS.
Es klingt, wie das Drehbuch eines wirklich schlechten Films: Ihr Vater starb früh als sie acht Jahre alt war – beim Skifahren, die Mutter mit 59 Jahren – bei einem Flugzeugabsturz, und schließlich auch noch ihr Bruder – an einer seltenen und besonders schweren Form der Epilepsie. Doch all das hat die Schwenningerin Vanessa Hönemann tatsächlich erlebt.