Sie trotzten dem Regen: So feierten die Wolfacher Narren am Schmutzigen Donnerstag

Bunt, kreativ und abgehoben zeigten sich die Kostümierungen am Schmutzigen Donnerstag bei der Elfemess Nummer Eins – und das trotz des Regens.
Schmuddelwetter hält echte Narren nicht auf: Mit der Elfemess Nummer Eins feierten Jung und Alt am Schmutzigen Donnerstag den ersten Höhepunkt der Wolfacher Straßenfasnet. Das Fasnetsmotto „Wir heben ab – Wolfach über den Wolken“ setzten die Fußgruppen auf vielfältige Art und Weise närrisch um. Vergleichsweise erdnah: die Kaffeetanten, die dem Gullerreiter zu dessen 50-Jährigem eine ganze Hühnerschar folgen ließen. Das Familienzentrum St. Laurentius schob die ersten Raketen durch die Stadt, gefolgt von allerlei flugfähigen Kostümen von Schmetterling bis Astronaut.