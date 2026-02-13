Sie trotzten dem Regen: So feierten die Wolfacher Narren am Schmutzigen Donnerstag

„Wilder Dschungelspaß“ lautete das tierisch bunte Motto der Kita „Pfiffikus“. Einmal mehr eine Augenweide: die kreativen Ideen der Herlinsbachschüler und ihrer Lehrer. Besonders hervorstachen mit ihren tollen Kostümen die Heißluftballon- Fahrer der Klasse zwei. Doch auch die Superhelden der ersten Klassen und die Astronauten aus Klasse 4 waren Hingucker. Ebenso wie die „3er-Aliens“: „Wolfach hebt ab. Aber wir sind gelandet“, verkündete ihr Schild. Touristische Exklusiv-Angebote vermarktete das Team der Stadtverwaltung: Mit Woliane-1 stand „Der Trip ins All“ in Aussicht. Vom Jupiter-Bürgergespräch mit Major Tom über die völlig losgelöste Heirat im All bis zur Ceres-Wassermeister-Mission reichte das Angebot an sündhaft teuren Reisen, die’s nur gegen Bares für die Stadtkasse, aber ohne Rückflug-Garantie gab.