So wurden die in Mahlberg und Ringsheim festgenommenen Männer überführt

1 Die Ermittlungen der Polizeiposten Rust und Mahlberg dauern an. (Symbolfoto) Foto: Jens Büttner/dpa

Die am Sonntag in Mahlberg und Ringsheim festgenommen Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Die Polizei ermittel weiter.









Link kopiert



Die beiden in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Zusammenhang mit Diebstählen aus Fahrzeugen festgenommenen Männer befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Sie sollen Diebstähle in Mahlberg, Orschweier und Ringsheim begangen haben.