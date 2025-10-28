Sie rennt 459 Marathons am Stück: Extremläuferin Joyce Hübner kommt nach Lahr

Die Berlinerin will 495 Marathons am Stück rennen und dabei durch jede deutsche Stadt kommen. An diesem Freitag läuft sie durch Lahr – über Begleiter freut sie sich.
Hübner will an 495 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils einen Marathon laufen (42,195 Kilometer) – ohne Ruhetag. Ihr Ziel ist es, jede einzelne der 2059 Städte mit Stadtrecht in Deutschland zu durchqueren. Das sind insgesamt 21 000 Kilometer und 200 000 Höhenmeter. Zurzeit ist die Berlinerin im Schwarzwald und an der Schweizer Grenze unterwegs, am Freitag will sie dann in der Ortenau laufen. Es wird der 153. Marathon sein, den sie am Stück rennt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.