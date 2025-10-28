Sie rennt 459 Marathons am Stück: Extremläuferin Joyce Hübner kommt nach Lahr

Die Berlinerin will 495 Marathons am Stück rennen und dabei durch jede deutsche Stadt kommen. An diesem Freitag läuft sie durch Lahr – über Begleiter freut sie sich.

Hübner will an 495 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils einen Marathon laufen (42,195 Kilometer) – ohne Ruhetag. Ihr Ziel ist es, jede einzelne der 2059 Städte mit Stadtrecht in Deutschland zu durchqueren. Das sind insgesamt 21 000 Kilometer und 200 000 Höhenmeter. Zurzeit ist die Berlinerin im Schwarzwald und an der Schweizer Grenze unterwegs, am Freitag will sie dann in der Ortenau laufen. Es wird der 153. Marathon sein, den sie am Stück rennt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Wer ist Joyce Hübner und warum tut sie sich das an, 495 Marathons hintereinander zu absolvieren?

Die 37-Jährige ist Extremsportlerin, Buchautorin und Internetpersönlichkeit. Sie teilt ihre Erfahrungen auf ihrer Webseite, über soziale Medien wie Instagram und Facebook und in verschiedenen Podcasts. Es ist auch möglich, auf ihrer Webseite exakt zu verfolgen, wo sie gerade unterwegs ist – wichtig für jene, die sie begleiten und zu ihr hinzustoßen wollen. Die Berlinerin umrundete 2023 bereits Deutschland, lief 120 Marathons an 140 Tagen. Jetzt hat sie also ein noch ehrgeizigeres Projekt angepackt.

Das sei für sie eine Möglichkeit, ihre Träume zu leben und andere zu inspirieren, ihre eigenen Ideen zu verfolgen. „Warum nicht? Mir war relativ schnell klar, dass ich sowas unbedingt nochmal machen möchte“, sagte Hübner in einem Interview.

Wie funktioniert dieses Mammutprojekt?

Für die Planung nutze ihr Team KI-Tools – vor allem aber Google Maps, erklärt die Betriebswirtin und diplomierte Immobilienökonomin, die von ihrem Lebenspartner Sven Dünnwald unterstützt wird. Er begleitet sie bei ihren Etappen im Auto.

Um für dieses Lauf-Projekt fit zu sein, trainierte Hübner monatelang, lief wöchentlich zwischen 100 und 150 Kilometer. Unterwegs wird die 37-Jährige immer mal wieder von Physiotherapeuten behandelt. Vor jedem Start frühstückt sie Vollkornstulle, Nudeln oder Reis. Während des Laufens gibt’s Power-Gels – und natürlich viel zu trinken.

Wo ist sie am Freitag unterwegs?

Die geplante Route ihrer Ortenau-Etappe hat Hübner auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Start ist demnach um 9 Uhr in Mahlberg beim Kreisverkehr Edeka Müller, von dort aus geht es über Kippenheim und die B3 Richtung Lahr, nach der Kreuzung nach Sulz weiter über den Galgenberg.

Der weitere Streckenverlauf: Werderstraße, Rathausplatz, Marktstraße, Obertorstraße, Friesenheimer Weg, Friesenheim, B3, Oberschopfheim, Offenburg bis Kehl-Querbach. Am Storchenturm in der Lahrer Marktstraße, bei Kilometer 7,5, hat Hübner ihren ersten Verpflegungspunkt eingeplant. Erwartet wird sie dort zwischen 9.40 und 9.55 Uhr.

Wie denkt sie über Gesellschaft beim Laufen?

Joyce Hübner lädt alle ein, sie am Freitag zu begleiten. Dazu schreibt sie auf ihrer Homepage: „Jeder ist willkommen! Egal ob du nur ein paar hundert Meter oder die komplette Marathon-Distanz mitlaufen willst – ich freue mich über jede Gesellschaft. Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf Inlinern – du bist herzlich eingeladen, ein Teil des Projekts zu werden. Du kannst jederzeit und überall auf der Strecke einsteigen – schau einfach, wo wir gerade unterwegs sind.“ Hübner bittet freilich darum, dass mögliche Begleiter Vehaltensregelen beachten sollten.

Welche Bitten hat Hüber für ihre Begleiter?

Da diese Tour für sie körperlich und mental sehr herausfordernd sei, bittet Hübner auf ihrer Internetseite mögliche Mitläufer, einige Regeln zu beachten: Niemand müsse seine Schnelligkeit unter Beweis stellen – im Mittelpunkt stehe das gemeinsame Erlebnis. Etwa alle sechs bis acht Kilometer lege sie eine Pause ein, zur Verpflegung und kurzen Erholung. Die Pausenlänge variiere zwischen zwei und zehn Minuten.

Wiederkehrende Fragen (zum Beispiel „Wie kamst du auf die Idee?“) beantworteten die Mitläufer. „Ich schaffe es schlichtweg nicht, die gleiche Geschichte fünfmal täglich zu erzählen“, so Hübner. Umgekehrt freue sie sich, von ihren Mitläufern etwas über die Region, ihre Geschichte und die Menschen vor Ort zu erfahren.

Was weiß man über mögliche Begleiter in Lahr?

Thomas Gehle, der als Mitorganisator des Lahrer Weihnachtsmarkts bekannt ist, hat unsere Redaktion darauf aufmerksam gemacht, dass Hübner am Freitag nach Lahr kommt. Gemeinsam mit seiner Tochter habe er sie bereits mehrfach bei ihren Laufprojekten begleitet, erzählte er.

Auch einige Mitglieder der LG Geroldseck seien bereits mit der Berlinerin gelaufen. Gehle wünscht sich nun, dass Hübner auch am Freitag von einer möglichst großen Gruppe begleitet wird. In einem Schreiben an die LG Geroldseck hat er um eine möglichst zahlreiche Teilnahme gebeten. Es sei aber auch jeder andere willkommen.