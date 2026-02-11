Sie machte Jürgen Roth zum Amtsverweser: Tritt Fridi Miller erneut als OB-Kandidatin für VS an?

Mit 0,2 Prozent sorgte sie für Verzögerungen im Rathaus. Nach der OB-Wahl in Böblingen am 8. Februar stellt sich die Frage: Greift Fridi Miller in VS noch einmal an?
Sie war es, die Jürgen Roth trotz Wahlgewinns 2018 zum Amtsverweser gemacht hatte, noch ehe er 2019 hochoffiziell der Oberbürgermeister Villingen-Schwenningens werden konnte. Und sie war es auch, die den Anlass dafür gab, das Rennen um den OB-Sessel im Rathaus des Oberzentrums in einem Atemzug mit dutzenden anderer Bürger- und Oberbürgermeisterwahlen zu nennen. Fridi Miller war – trotz ihrer gerade mal 0,2 Prozent der Wählerstimmen – also ein nennenswerter Faktor bei der letzten OB-Wahl in Villingen-Schwenningen.