Sie kämpfen um den Titel: Bösinger Bantle-Brüder stehen im Finale von „Koch des Jahres“

Simon Bantle und sein Bruder Marcel haben es ins Finale des Wettbewerbs „Koch des Jahres“ geschafft. Wie sie im Halbfinale überzeugen konnten, und was jetzt auf sie wartet.

Riesige Freude bei Simon und Marcel Bantle: Am Wochenende konnten die Brüder aus Bösingen vor allem bei der Küchenparty begeistern und kommen dem Titel „Koch des Jahres“ damit einen großen Schritt näher. Für Simon Bantle ist es schon das zweite Mal, dass er im Finale des Wettbewerbs steht. Was ihn motiviert hat, noch einmal teilzunehmen – und wie gut sein Bruder und er miteinander arbeiten können, verrät er uns im Gespräch.

2022 trug Simon Bantle bereits den Titel „Newcomer des Jahres“, beim Wettbewerb „Koch des Jahres“ 2023 schlitterte er knapp am Siegertreppchen vorbei, konnte aber beim Online-Voting der damaligen Cocktail-Challenge punkten. Warum begibt er sich jetzt ein weiteres Mal in den Ring?

Das Motto: Kindheitserinnerungen

Zum einen habe ihm der Wettbewerb gut gefallen. Man lerne viele aus der Branche kennen, könne sich austauschen und mit ihnen messen und dabei über sich hinauswachsen, sagt der 29-Jährige. Zum anderen schrie das diesjährige Motto „Kindheitserinnerungen“ geradezu nach einem Geschwisterprojekt.

Marcel (links) und Simon Bantle freuen sich aufs Finale. Foto: Melanie Bauer

Seit rund zwei Jahren lässt sich sein Bruder Marcel nämlich ebenfalls zum Koch ausbilden. Die Begeisterung dafür entdeckte er, als er eigentlich etwas vollkommen Anderes studierte und nebenbei in einer Küche mitarbeitete.

In Erinnerung an Oma und Opa

„Wenn nicht jetzt teilnehmen, wann dann?“, dachte sich Simon Bantle. In der ersten Bewerbungsrunde setzten die Brüder sich gegen rund 400 Konkurrenten durch. Ein zum Motto passendes Gericht – einmal klassisch zubereitet, einmal modern interpretiert – war gefragt.

Die Bantles entschieden sich für den Osterhasenbraten ihrer Oma – Kaninchen mit Karottengemüse und Spätzle. „Unser Opa war Metzger. Wir haben also früh ein Bewusstsein dafür entwickelt, woher das Fleisch, das wir essen, kommt“, erklärt Simon Bantle.

Schlachtplatte – modern interpretiert

16 Teilnehmer kämpften nun am Sonntag in der Allianz Arena in München um den Einzug ins Finale des Wettbewerbs. Dabei präsentierten sie ihr Kindheitsgericht einer renommierten Fachjury. Außerdem fand am Abend die „Chef’s Challenge Night“ statt, bei der die Köche ein „Signature Dish“ für rund 300 Gäste kreieren mussten, die später ihre Favoriten wählten.

Bei der Küchenparty am Abend seien drei Komponenten vorgegeben worden, berichtet Simon Bantle uns: Schweinebauch, Blutwurst und Kalbsbrühe. „Da wir ja quasi am Schlachthaus großgeworden sind, haben wir uns dann dafür entschieden, eine modern interpretierte Schlachtplatte zu kreieren“, erzählt der 29-Jährige.

So wurden Schweinebauchsülze, Sauerkraut-Gel, Schnittlauch-Mayonnaise, Schweinehaut-Popcorn, Blutwurst-Chips und Biervinaigrette serviert. Eine Kombination, die ankam: „Das Feedback war einfach super.“ Trotz der positiven Rückmeldung sei es aber bis zum Schluss spannend geblieben, sagt Bantle.

Die Brüder verstehen sich auch in der Küche

Als dann die erlösende Nachricht kam, dass die Brüder es ins Finale geschafft haben, war die Freude riesengroß. Apropos: Wie klappt es eigentlich mit der geschwisterlichen Zusammenarbeit? „Richtig gut, wir arbeiten uns zu und kontrollieren uns auch gegenseitig“, erzählt Simon Bantle.

Dass die Brüder sich auch in der Küche gut verstehen, wissen sie bereits vom gemeinsamen Kochen in der Kindheit. Außerdem habe Marcel ihm auch vor dessen Ausbildung schonmal in der Küche geholfen, wenn Not am Mann war, sagt Simon Bantle. Und zieht den Hut vor dem Können seines Bruders: „Die Spätzle und das Karottengemüse bei unserem Gericht hätte ich selbst nicht besser hinbekommen.“

Übung macht den Meister

Für die sechs verbleibenden Teams geht es nun weiter ins Finale, das am 15. und 16. November in der Motorworld in München stattfindet. Hier kämpfen sie im Live-Wettbewerb vor den Augen von mehr als 1000 Besuchern um den Titel. Dieser ist mit einem Preisgeld von 5000 Euro dotiert.

Noch ist unklar, was die Brüder dort erwarten wird. Sobald die Aufgabe feststehe, heiße es aber: „Üben, üben, üben“, kündigt Simon Bantle an. Denn was in der heimischen Küche gut funktioniert, kann unter den Augen vieler und mit Kameras, die auf einen gerichtet sind, schnell zur Herausforderung werden, weiß der Bösinger.

Die beiden Brüder

Simon Bantle

(29) hat seine Ausbildung von 2014 bis 2017 im Hotel Bareiss in Baiersbronn absolviert. Nach weiteren Stationen, unter anderem in der Schweiz, ist der Bösinger seit August 2024 Küchenchef im „Goldenen Engel“ in Ihringen am Kaiserstuhl.

Marcel Bantle

(25) lässt sich nach seiner Tätigkeit als Industriemechaniker gerade zum Koch ausbilden. Er befindet sich im zweiten Lehrjahr in „Merkles Restaurant“ in Endingen am Kaiserstuhl.