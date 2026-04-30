Sie kämpfen um den Titel: Bösinger Bantle-Brüder stehen im Finale von „Koch des Jahres“

Simon Bantle und sein Bruder Marcel haben es ins Finale des Wettbewerbs „Koch des Jahres“ geschafft. Wie sie im Halbfinale überzeugen konnten, und was jetzt auf sie wartet.
Riesige Freude bei Simon und Marcel Bantle: Am Wochenende konnten die Brüder aus Bösingen vor allem bei der Küchenparty begeistern und kommen dem Titel „Koch des Jahres“ damit einen großen Schritt näher. Für Simon Bantle ist es schon das zweite Mal, dass er im Finale des Wettbewerbs steht. Was ihn motiviert hat, noch einmal teilzunehmen – und wie gut sein Bruder und er miteinander arbeiten können, verrät er uns im Gespräch.