Sie ist seit 1982 Mitglied: Altdorferin erhält für ihren Einsatz im Schützenverein die Landesehrennadel

Simone Kunz ist seit 1982 Teil des Schützenvereins Altdorf. Als Dank für ihr Engagement gab’s nun eine besondere Auszeichnung.
Mit der Ehrennadel des Landes-Baden-Württemberg werden Menschen ausgezeichnet, die sich durch eine mindestens 15 Jahre dauernde ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen oder anderen Organisationen um die Gemeinschaft besonderes verdient gemacht haben. Ein Anforderung, die Simone Kunz mehr als erfüllt: Seit Oktober 1982 ist sie Mitglied beim Schützenverein Altdorf. Sie wurde 1991 Teil des Vorstands und zeichnete sich ab Januar 1997 für die Finanzen des Vereins verantwortlich. Sie managte hierbei nicht nur die Finanzen, sondern bewährte sich auch bei der Organisation der Veranstaltungen als führende Persönlichkeit.