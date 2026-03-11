Sie ist seit 1982 Mitglied: Altdorferin erhält für ihren Einsatz im Schützenverein die Landesehrennadel

Mit der Ehrennadel des Landes-Baden-Württemberg werden Menschen ausgezeichnet, die sich durch eine mindestens 15 Jahre dauernde ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen oder anderen Organisationen um die Gemeinschaft besonderes verdient gemacht haben. Ein Anforderung, die Simone Kunz mehr als erfüllt: Seit Oktober 1982 ist sie Mitglied beim Schützenverein Altdorf. Sie wurde 1991 Teil des Vorstands und zeichnete sich ab Januar 1997 für die Finanzen des Vereins verantwortlich. Sie managte hierbei nicht nur die Finanzen, sondern bewährte sich auch bei der Organisation der Veranstaltungen als führende Persönlichkeit.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurde ihr die Ehrennadel von Bürgermeister Bruno Metz überreicht. „Ihr Gemeinschaftssinn ist beispielgebend“, so der Rathauschef. 2025 hat sie das Amt der Rechnerin einer Nachfolgerin übergeben. Sie hat sich jedoch nicht vom Verein zurückgezogen, sondern übernimmt nach wie vor regelmäßige Bewirtung- und Reinigungsdienste. Die Verleihung der Nadel wurde von langanhaltendem Applaus der Besucher begleitet.

Nach dem personellen Umbruch im vergangenen Jahr konnte der Vorstand des Schützenvereins bei der gut besuchten Mitgliederversammlung im Schützenhaus eine gute wirtschaftliche und sportliche Bilanz vorlegen.

Verein hatte 2025 viele teure Ausgaben

Oberschützenmeister Philipp Barz dankte allen Helfern, die für ein erfolgreiches Vereinsjahr sorgten. Werbung machte er für die Helferdienste bei Vereins- und Gastronomieveranstaltungen. „Da sich ein Großteil der Arbeit auf wenige Schultern verteilt, können wir insbesondere im Gastrobereich nicht allen Raumanfragen nachkommen. Deshalb sind wir bei den Pacht- und Bewirtungseinnahmen noch steigerungsfähig“, so Barz. Dennoch könne sich die finanzielle Bilanz des Vereins sehen lassen. Das Westerncamp, der Adventszauber, das Kesselfleischessen und insbesondere der Hock am 1. Mai sind verlässliche Geldquellen. Diese werden nach den Zahlen von Rechnerin Daniel Barz auch benötigt. Vergangenes Jahr musste für einige tausend Euro der Kanalhausanschluss erneuert werden. Zudem schlagen neben den Verbands- und Versicherungsbeiträgen auch die Steuerberatungskosen merklich zu Buche.

Verein war bei Kreismeisterschaften sehr erfolgreich

Sportwart Frank Pradel berichtete von sehr erfolgreichen Kreismeisterschaften mit einigen ersten Plätzen. Werbung machte er für die Teilnahme an den Landesmeisterschaften. „Obwohl wir zielsichere Schützen in unseren Reihen haben, sinkt die Bereitschaft, sich an diesen überregionalen Meisterschaften zu beteiligen. Ihr solltet diesen Wettbewerb zur sportlichen Weiterentwicklung nutzen“, appellierte der Sportwart. Gut angenommen wurden das beim Westerncamp organisierte Jedermanns- und Westerschießen. Auch mit der Beteiligung am Königs- und Prinzenschießen sowie bei den Vereinsmeisterschaften war Pradel sehr zufrieden.

Der neue Jugendleiter Moritz Andlauer betreut mit seinem Team mittlerweile 24 Jugendliche. Die Mithilfe bei Vereinsveranstaltungen sei bei ihnen selbstverständlich. Die Kameradschaftspflege komme nicht zu kurz und auch die Schießleistungen im Rundenbetrieb und den Vereins- und Kreismeisterschaften könnten sich sehen lassen. Eine Besonderheit: Erstmals wird durch die Jugendgruppe ein Jugendpokalschießen für die Altdorfer Dorfjugend angeboten. Der Termin ist für Samstag, 13. Juni, vorgesehen.

Info – Wahlen und Ehrungen

Wahlen:

In einer Ergänzungswahl wurde spontan die letzte freie Beiratsstelle im Vorstand mit Jeremias Boden besetzt.

Ehrungen:

Zum Ehrenmitglied wurde Klaus Löwenstein ernannt. Die Ehrennadel in Gold für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Harald Oswald, Christa Costa, Klaus Ohnemus, Hans Decoux, Hans Schoof und Herbert Dorner. Für ihre 25-jähriges Engagement wurden e Thomas Schipschak, Bertram Beck, Alexander Kinzel, Daniel Kreusch, Michael Schmidt, Daniel Welz, Marcus Wissler, Marion Matzick und Beatrix Jäger geehrt.