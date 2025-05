Sie ist 102 Jahre alt: Das Geheimnis der ältesten Apothekerin der Welt

1 „Ich denke gar nicht so richtig ans Altwerden“, sagt Kesa Hatamoto. Sie ist 102 Jahre alt. Seit 1952 steht sie in ihrer Apotheke in einem Wohnviertel von Tokio. Foto: Felix Lill Kesa Hatamoto aus Tokio macht vor, wie man uralt wird und dabei fit bleibt.







Betritt man die Anzen-Apotheke in Meguro, einem beschaulichen Wohnviertel im westlichen Zentrum von Tokio, schellt eine kleine Klingel, die an der Tür baumelt. Besonders laut ist das Geräusch nicht. Doch für dieses alte Paar Ohren, das kurz darauf erscheint, ist es laut genug. Mit gebeugter, aber aufmerksamer Haltung tritt die Chefin hinter den Tresen, an dem sie schon lange ihre Kundinnen berät. „Ja, bitte?“, fragt ihre überraschend kräftige Stimme: „Kann ich Ihnen helfen?“