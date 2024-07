Sie hat eine Mitschuld: Eskens Wortbruch schürt Politikverdrossenheit

1 Foto: Schwarzwälder Bote

2020 kündigte SPD- Bundestagsabgeordnete Saskia Esken an, 2025 nicht wieder zur Wahl anzutreten, nun hat sie sich umentschieden. Rolf Girrbach aus Bad Herrenalb kann das nicht nachvollziehen.









Link kopiert



Angeblich hat Herr Stehle aus Althengstett Frau Esken Wortbruch vorgeworfen. Die Kreisverbände argumentieren, es ist nur ein einzelnes Mitglieds. Dem ist leider nicht so. Denn durch Frau Eskens Verhalten verstärkt sie nur, was der Bürger aller Ortens spüren, nämlich Machtmissbrauch der Politiker, Festkleben an ihren Sesseln, und sicherlich Wortbruch, das Volk wird angelogen.