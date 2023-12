Pfleger aus Freudenstadt: Sie arbeiten, während andere Weihnachten feiern

1 An Heiligabend sind sie im Dienst (von links): Beate Braun, Tatjana Geipel, Diana Vitija und Irfan Mehmedi. Foto: Niklas Ortmann

Während andere Menschen Heiligabend zuhause mit ihren Liebsten verbringen, kümmern sie sich um diejenigen, denen das nicht mehr vergönnt ist: Vier Pfleger aus dem Seniorenzentrum Martin-Haug-Stift in Freudenstadt berichten, wie sie ihren Dienst am Sonntag erleben.









Wenn am Sonntag die Menschen in die Kirche gehen, das Festessen mit der Familie genießen und Geschenke auspacken, machen Beate Braun, Tatjana Geipel, Diana Vitija und Irfan Mehmedi das, was für viele wohl nur schwer vorstellbar wäre: Sie arbeiten an Heiligabend in der Spätschicht – und sind damit bis 20.45 Uhr im Dienst statt zuhause bei ihren Liebsten.