1 Mit Sido steht am Freitag, 29. Oktober, der wohl bisher bekannteste Showact auf der Bühne in der Ebinger Kulturfabrik. Foto: Walzberg

Er gehört zu den erfolgreichsten deutschen Rapper des neuen Jahrtausends: Der Berliner Rapper Sido hat mit seinen Alben und Hits wie "Astronaut", "Bilder im Kopf" und "Schlechtes Vorbild" die vorderen Plätze in den Charts gepachtet.















Link kopiert

Albstadt-Ebingen - Hoher Besuch hat sich für Freitag, 28. Oktober, in der Ebinger Kulturfabrik, dem ehemaligen "Tropi" angekündigt: Rapper Sido, der derzeit mit DJ Desue auf Usta-Soundsystem-Tour ist, macht Halt in Albstadt.

Die "KuFa" bietet Platz für maximal 1200 Konzertbesucher – weit weniger, als der Berliner Musiker gewohnt ist, denn normalerweise spielt er in ausverkaufen Hallen und Arenen.

Kontakte sind alles

Wie bekommt man einen der erfolgreichsten deutschsprachigen Musiker der 2010er-Jahre in die schwäbische Provinz? Dominique Brandt, Inhaber der "KuFa" hat dafür eine ganz einfache Antwort: "Kontakte". Seit 2003 ist er in der Veranstaltungsbranche tätig und hat in den vergangenen 19 Jahren viele Menschen im Musikzirkus kennengelernt. "Ich kenne den Booker von Desue, der am Freitag zusammen mit Sido auf der Bühne steht", erklärt er. Desue kommt wie Sido aus Berlin und ist als DJ und Musikproduzent tätig.

Konzert war für 2020 geplant

Eigentlich war das Sido-Konzert für März 2020 angedacht gewesen, doch dann kam Corona und die Show wurde auf unbestimmte Zeit verschoben, erzählt Brandt. "Er findet es cool, wie früher in einer kleineren Location zu spielen, ähnlich wie ein Wohnzimmerkonzert", verrät Brandt.

Das Konzert in der "KuFa" werde keins im herkömmlichen Sinne, sondern ein abgespecktes Clubkonzert. "Statt regulär 90 dauert es 45 Minuten", sagt der Veranstalter. Damit erklärt sich auch der recht günstige Eintrittspreis von 35 Euro. Der Vorverkauf laufe derweil recht gut. Ob es am Freitag noch Tickets an der Abendkasse geben wird, ist daher ungewiss.

Aufwand ist größer

Sido wohl prominenteste Künstler, der bisher in der "Kulturfabrik" auf der Bühne gestanden ist. "Von Veranstalterseite ist der Aufwand etwas größer. Man muss etwas mehr auf Privatsphäre achten und einen entsprechenden Standard bieten", erzählt der "KuFa"-Besitzer. Eine ähnliche Hip-Hop-Größe hat sich schon für kommendes Jahr angekündigt: Am Freitag, 21. April, kommt Kool Savas nach Ebingen. Wie Sido gilt Savas als einer der erfolgreichsten und einflussreichsten deutschen Rapper der vergangenen 20 Jahre. Auch hier spielten beim Booking laut Brandt Kontakte eine Rolle: "Wenn man das so lange macht, weiß man gar nicht mehr, wen man von welcher Veranstaltung kennt."

Der 41-jährige Rapper war vor sieben Jahren schon einmal in der Schwarzwälder-Bote-Region: Am 10. November 2015 trat Sido vor rund 2500 Fans in der Helios-Arena in Villingen-Schwenningen auf.