Ein prominenter Besucher mischte sich zuletzt unter die Gäste des Europa-Park: Der Rapper Sido genoss gemeinsam mit seiner Familie einen Tag in dem Ruster Freizeitpark.

Mit seiner „Achterbahnbande“, wie sich Sido laut der Pressemitteilung des Europa-Parks selbst und seine Familie und Freunde nennt, nutzte der Achterbahnfan die Gelegenheit im französischen Themenbereich mit der „Silver Star“ zu fahren.

Sidos Höhepunkt sei eine Fahrt mit „Voltron“ gewesen. „Voltron ist wirklich, meiner Meinung nach die schnellste und krasseste Achterbahn, in der ich je saß. Du hast wirklich keine Sekunde Pause in dem Ding“, schwärmte der Musiker in einer Folge des Podcasts „Parkgeflüster – Backstage im Europa-Park“.