Sichtung im Kreis Rottweil?: Asiatische Tigermücke breitet sich weiter aus – Tipps zum Fernhalten

Die Asiatische Tigermücke breitet sich trotz gesunkener Temperaturen weiter aus: Ist sie nun auch in Flözlingen gesichtet worden? Wir fragen beim Rottweiler Landratsamt nach.
Der Mückenatlas zeigt es: In Flözlingen wurde diesen Sommer ein ungewöhnliches Fluginsekt gesichtet. Aber handelt es sich dabei um die Asiatische Tigermücke? Möglich wäre es, schließlich sucht die mittlerweile nicht mehr nur Deutschlands wärmste Regionen auf. Wir wollen es genau wissen und fragen beim Rottweiler Landratsamt nach.