Sichtung im Kreis Rottweil?: Asiatische Tigermücke breitet sich weiter aus – Tipps zum Fernhalten

Die Asiatische Tigermücke breitet sich trotz gesunkener Temperaturen weiter aus: Ist sie nun auch in Flözlingen gesichtet worden? Wir fragen beim Rottweiler Landratsamt nach.

Der Mückenatlas zeigt es: In Flözlingen wurde diesen Sommer ein ungewöhnliches Fluginsekt gesichtet. Aber handelt es sich dabei um die Asiatische Tigermücke? Möglich wäre es, schließlich sucht die mittlerweile nicht mehr nur Deutschlands wärmste Regionen auf. Wir wollen es genau wissen und fragen beim Rottweiler Landratsamt nach.

Der Mückenatlas wird vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) und vom Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, herausgegeben. Mehr als 37 000 Teilnehmer hätten bereits mehr als 207 000 Stechmücken für die Forschung gefangen und zur Identifizierung eingeschickt, heißt es.

Art nicht verifiziert

Darunter auch jemand aus Flözlingen, der seinen Fang offenbar am 30. Juni gemacht hat. Unklar bleibt dabei, ob es sich dabei um die Asiatische Tigermücke, die unter anderem das Chikungunya-Virus übertragen kann, oder eine andere Art handelt. „Der im Mückenatlas hinterlegte Flözlinger Fund kann nicht als Asiatische Tigermücke verifiziert werden, da die spezifische Art nicht im Mückenatlas angezeigt wird“, sagt das Landratsamt dazu.

Von Seiten des Gesundheitsamts sei nach jetzigem Stand kein Fund der Asiatischen Tigermücke im Landkreis Rottweil bekannt. Die aktuellste Verbreitungskarte des Friedrich-Loeffler-Instituts zeige, zumindest Stand Ende 2024, ebenfalls keinen Fund im Landkreis Rottweil an.

„Allerdings wurde laut den Forschungsergebnissen des Mückenatlas’ die Asiatische Buschmücke im Landkreis entdeckt“, teilt uns Landratsamt-Pressesprecherin Andrea Schmider mit. Diese spiele in Europa bei der Übertragung des West-Nil-Virus eine Rolle. Eine Erkrankung verläuft laut Robert-Koch-Institut grippeähnlich und kann in seltenen Fällen zu Entzündungen des Herzens oder der Leber führen.

Nur im Ausland angesteckt

Gab es denn Meldungen ans Gesundheitsamt bezüglich Krankheiten, die typischerweise durch Mücken übertragen werden? Das bestätigt das Landratsamt, stellt aber auch klar: „Alle betroffenen Personen haben sich im Ausland angesteckt.“

In den vergangenen zehn Jahren sei zwei Mal das Chikungunya-Virus und vier Mal das Dengue-Fieber gewesen. Sämtliche Verläufe seien aber nicht tödlich gewesen.

Kampf gegen die Mücke

Und wie versucht das Landratsamt, die Asiatische Tigermücke aus der Region fernzuhalten? „Das Gesundheitsamt beteiligt sich aktiv am Melderegister, das heißt, dort können Funde gemeldet und auch abgegeben werden. Dabei arbeitet Gesundheitsamt Rottweil eng mit dem Landesgesundheitsamt Stuttgart und dem Verein Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) zusammen“, erklärt Andrea Schmider.

Bei der Tigermücke lägen laut Experten mehr als 80 Prozent der Brutstätten in Gärten oder auf Balkonen, denn die Tiere suchten ganz gezielt die Nähe zum Menschen – dort, wo sie für sich selbst und ihre Nachfahren ein großes Nahrungsangebot finden.

Achtung bei mit Wasser gefüllten Gefäßen

Und sie pflanzen sich laut Landratsamt am liebsten an Wasseransammlungen fort. „Sie nutzen jede noch so kleine Wasseransammlung, um sich zu vermehren. Und zwar rasend schnell: Je nach Wassertemperatur und Nahrungsangebot dauert es nur fünf bis zehn Tage, bis die nächste Generation der Tigermücken entwickelt ist“, erfahren wir.

„Deshalb sind vor allem mit Wasser gefüllte Töpfe, Spielzeuglaster, Fassdecken und ähnliche Behälter potenzielle Fortpflanzungsstätten, wenn sie nicht regelmäßig gereinigt werden.“

Um die Verbreitung zu verhindern, müssten deshalb alle potenziellen Brutstätten entfernt werden, die nicht unbedingt benötigt werden. „Gefäße, auf die nicht verzichtet werden kann, etwa Vogelbäder oder Bienentränken, sollen mindestens alle fünf Tage ausgewaschen und mit einer Bürste mechanisch gesäubert werden. Regenauffangbehälter oder Fässer sollten mit einem feinen Netz abgedeckt werden, um zu verhindern, dass die Mücken hier brüten“, rät das Landratsamt Rottweil.

Wie erkennt man die Tigermücke?

Und woran erkennt man Asiatische Tigermücken? „Sie sind sehr klein – deutlich kleiner als eine 1-Cent-Münze. Sie haben fünf auffällige, silberweiße Ringe am hinteren Beinpaar, was sie deutlich von anderen Insektenarten ihrer Größe unterscheidet“, erklärt Andrea Schmider.

Außerdem seien die Insekten tagaktiv und extrem stechfreudig. „Berichte aus Kehl haben schon im vergangenen Jahr die Dimension der Problematik aufgezeigt.“ Dort habe man den flächendeckenden Kampf gegen die Mücke aufgegeben, weil die Ausbreitung bereits zu stark ist.

Für den Kreis Rottweil bedeutet das: Augen offen und mit Wasser gefüllte Gefäße sauber halten.