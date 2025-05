Sichtung bei Rangendingen: Kamera zeigt Tier – war es ein Wolf?

1 Eine Wildtierkamera in Rangendingen hat am 15. Mai um 4.05 Uhr einen Wolf fotografiert. Foto: Stehle Einen Wolf soll die Wildtierkamera im Gewann Postenbühl am Donnerstag, 15. Mai, um 4.05 Uhr fotografiert haben. Es ist eine Beobachtung der Kategorie C3. Was bisher bekannt ist.







Link kopiert



Eingefangen hat die Wildtierkamera das Tier im Gewann Postenbühl, das zwischen L 410 und Waldstück auf Rangendinger Gemarkung liegt. Das hat Jagdpächter Reinhold Dieringer in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats am Montag, 21. Mai, berichtet. Ursprünglich wurde die Wildtierkamera demnach wegen Wildschäden aufgestellt, die in diesem Bereich öfter vorkommen sollen.