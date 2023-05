1 Polizeibeamte nahmen in Offenburg im Rahmen des Sicherheitstags Fahrradkontrollen vor. Bei dieser Dame gab es nichts zu beanstanden. Foto: Dimitriou

Der Drahtesel stand beim diesjährigen Sicherheitstag des Polizeipräsidiums Offenburg im Fokus. Polizeibeamte kontrollierten die Sicherheitsvorschriften und informierten über das korrekte Abschließen. Denn Fahrraddiebstähle haben massiv zugenommen.









Einige Passanten stutzen am Mittwochnachmittag ob der großen Polizeipräsenz in der Offenburger Innenstadt. Die Beamten nahmen dort vor allem die Fahrradfahrer unter die Lupe. Sie machten Radfahrer darauf aufmerksam, wenn sie in der Fußgängerzone schneller als Schrittgeschwindigkeit fuhren, oder nahmen generelle Kontrollen vor.