Sicherheitstag 2026: So sagt die Polizei in der Ortenau „Angsträumen“ den Kampf an

200 Beamte haben sich am Mittwoch beim Sicherheitstag des Polizeipräsidiums Offenburg beteiligt. Zwischen Ettenheim und Rastatt zeigten sie Präsenz auf der Straße.
Drei Männer in Straßenkleidung sprechen am Mittwochmorgen in der belebten Offenburger Hauptstraße unvermittelt eine Frau mit E-Scooter an. Diese schaut zunächst verdutzt, bis sich die Männer als Beamte in zivil zu erkennen geben und Papiere sehen wollen. Schon auf dem Weg zum Pressegespräch mit Polizeipräsident Jürgen Rieger am Offenburger Bahnhof machte sich so der Sicherheitstag bemerkbar.