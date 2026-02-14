Sicherheitskonferenz: Tausende bei Iran-Demo in München

Bei der größten Demonstration parallel zur Münchner Sicherheitskonferenz protestierten Tausende gegen die politische Führung im Iran.
München - Tausende Teilnehmer haben bei einer Groß-Demonstration in München ihre Solidarität mit den Menschen im Iran gezeigt. Für seinen Protest gegen die politische Führung in dem Land hatte der Verein The Munich Circle 100.000 Teilnehmer angemeldet, wie das Kreisverwaltungsreferat (KVR) mitteilte. Zum Versammlungsbeginn um 12 Uhr waren laut Polizei etwa 15.000 Menschen auf der Theresienwiese zusammengekommen.