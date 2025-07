Gibt es in Nagold eigentlich Bunker? Eine simple Frage, ganz im Gegensatz zur Antwort. Die fällt der Stadt schwer.

In Deutschland stellt sich plötzlich wieder die Bunkerfrage. Gibt es in meiner Stadt eigentlich Bunker? Und wo befinden die sich? Und dürfte da dann auch jeder rein?

Waren Bunker über Jahrzehnte Auslaufmodelle im Land, so treibt die angespannte politische Lage mittlerweile wieder Sicherheitsfragen wie jene nach Schutzräumen in den Vordergrund.

So auch in Nagold. Allein, die Beantwortung der Bunkerfrage ist hier gar nicht so einfach. Oder um es deutlicher zu sagen: Derzeit ist Nagold für den Ernstfall noch nicht gerüstet.

„Das interessiert die Leute“

Im Gemeinderat verwies CDU-Stadtrat Kurt Brei am Rande der Sitzung unter dem Punkt Verschiedenes auf die angespannte politische Weltlage, dass das Thema Krieg wieder präsent sei. „Da hab ich mich gefragt: Haben wir überhaupt Bunker?“ Brei erörterte, dass dieses Thema in der Stadt diskutiert werde. „Das interessiert die Leute.“

Bürgermeister Hagen Breitling konnte sich weder zu einem Ja noch zu einem Nein durchringen. Denn so simpel die Frage auch ist, sie lässt sich offensichtlich gar nicht so leicht beantworten.

„Wir befassen und damit“, erörterte Hagen Breitling. Doch so richtig in Fahrt gekommen ist dieses „Befassen“ wohl noch nicht. Breitling verwies auf eine Online-Konferenz des Bundes Mitte Juli für die Kommunen. Die wolle man noch abwarten. „Dort bekommen wir aktuelle Informationen.“

Noch ein Weinkeller

Und dann geht es in Nagold erst einmal um das pure Erfassen von möglichen Bunkeranlagen. „Wir erfassen die auf unserer Markung und schauen, wo denn welche versteckt sind“, sagte Breitling. Vielleicht seien die Bunker ja auch noch Weinkeller und man wüsste gar nichts davon.

Daniel Steinrode (SPD) erweiterte das Thema um den Aspekt von Neubauten. „Bei künftigen Neubauten müssen wir uns da auch Gedanken machen“, sagte er. Im Falle des Neubaus der Zellerschule ist dies laut Breitling auch geschehen, doch verzichtete die Stadt damals bewusst auf den Einbau von Bunkerräumen.