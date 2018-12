Sicherheits-Check Wie sicher sind Weihnachtsmärkte?

In Villingen-Schwenningen "wird das Gefahrenpotenzial von der Polizei niedrig eingestuft", teilt Diana Gaupner vom Veranstalter, der Südwest Messe- und Ausstellungs- GmbH mit. Daher gebe es keine besonderen Maßnahmen wie etwa Poller oder Taschenkontrollen. Jedoch würde die Polizei während dem Weihnachtsmarkt erhöht Präsenz zeigen. In der Doppelstadt ist der Weihnachtsmarkt zweigeteilt. Der Markt rund ums Villinger Münster findet vom 30. November bis 9. Dezember statt. Vom 14. bis 23. Dezember ziehen die Stände in die Schwenniger Fußgängerzone um.

Fahrzeuge werden an Hauptzugängen platziert

Ein besonderer Besuchermagnet ist der Adventsmarkt in Gengenbach. Vom 30. November bis 23. Dezember wird jeden Abend ein Fenster am Rathaus geöffnet, das sich im Advent in einen riesigen Adventskalender verwandelt. Der Adventskalenderverein, der den Weihnachtsmarkt veranstaltet hat in Abstimmung mit der Stadt Gengenbach, dem Landratsamt sowie der Polizei und Feuerwehr ein Sicherheitskonzept überlegt. Beispielsweise werden Wasserbigbags und Fahrzeuge an den Hauptzugängen platziert, wie ein Sprecher der Stadt mitteilt. Ein Notstromaggregat soll auch im Fall eines Stromausfalls für ausreichend Beleuchtung sorgen. Über weitere Details des Konzepts hält man sich auch hier bedeckt.

In Calw wird die Polizei auf dem Weihnachtsmarkt, der vom 29. November bis 2. Dezember auf dem rund um den historischen Marktplatz stattfindet, verstärkt Präsenz zeigen. Zudem werden die beiden Haupteinfahrtsstraßen zum Weihnachtsmarkt vom Veranstalter mit mobilen Hindernissen bestückt, erklärt Eric Weber, Pressesprecher der Stadt.